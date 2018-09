La angustia de Cepeda: escoltado por sus representantes y evitando a la prensa

Luis Cepeda (29 años), uno de los grandes protagonistas de la última y renovada edición de Operación Triunfo, aceptó el pasado jueves la invitación de Los40 Principales para asistir a la gala anual de nominados, preludio de la posterior gran gala de Los40 Music Awards.

Su presencia, de las más esperadas. No solo por los jóvenes que se apilaban a las puertas del Florida Retiro de Madrid sino por los medios de comunicación, que aguardaban para conocer sus inminentes proyectos profesionales en la industria musical o su cuestionada relación con Aitana Ocaña (19). En un enorme photocall dispuesto en dos partes (zona habilitada para las televisiones y zonas donde se hallaban los redactores de prensa escrita), Cepeda posó.

Aitana y Cepeda evitan las preguntas sobre su relación

Acompañado en todo momento por su equipo de representantes accedía tímidamente a hablar con los medios audiovisuales: teles y agencias. En lo relativo a su música, se expresaba sin titubear. Una vez abarcado el asunto de su oficiosa ruptura con la finalista de OT, inclinaba el rostro y se lo llevaban para evitar que respondiese: "Forma parte de mi vida privada y no quiero hablar de ello" fue su breve discurso.

Menos suerte corrieron los medios de comunicación de prensa escrita. Así como el resto de artistas de rango internacional como David Bisbal (39) o Paulina Rubio (47) no tuvieron ningún reparo en atender a todos y cada unos de los periodistas que esperaban su presencia, Cepeda optó por seleccionar a quiénes respondía y a quiénes no.

Superada la barrera de las televisiones, tan solo debía afronta el paso final: la prensa escrita. Una fase ante la que mostró desgana y que prefirió evitar. "No quiero responder más", comentó con quienes lo acompañaban. "¿Ni siquiera a Torito?", respondió su manager. "No lo sé. No quiero, pero si no hay más remedio...".

Cepeda en el photocall de la gala de nominado de Los40 Principales. Gtres

En un intento por que Cepeda hablase con este periódico, los organizadores deslizaron muy amablemente: "Lo sentimos pero no va a hablar. No se va a parar, se ha agobiado...". Entre tanto, su equipo de representación se lo iba llevando hacia el tercer estadio: el cóctel previo a la cena junto al resto de invitados. Luis Cepeda forma parte de la hornada de los jóvenes artistas que hace exactamente un año eran anónimos y tras su paso por el talent show de la cadena pública se han convertido en un fenómeno de masas, sobre todo adolescente.

Una situación -la posar y compartir alfombra roja con artistas consagrados de rango internacional como Malú (36), Pablo Alborán o Luz Casal (59)- que el gallego podría recibir como un premio per se, y que en realidad está empañando por su inexplicable y tácito enfrentamiento con determinados medios de comunicación.

