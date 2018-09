Aitana y Cepeda se enfrentan a las preguntas sobre su posible ruptura

Aitana Ocaña (19 años) no pudo faltar a la cena de nominados organizada por Los40 para anunciar el nombre de los candidatos a los premios que se darán en la próxima gala de LOS40 Music Awards 2018.

Nerviosa por su nominación, Aitana se mostró radiante con un vestido verde con escote infinito que le puso un poco nerviosa: "No me suelo poner escotes y estoy como, 'Dios mío de mi vida', pero no pasa nada".

Encantada de compartir espacio con sus excompañeros de edición, la catalana ha reconocido que desde que terminó la gira de conciertos no se ven tanto como les gustaría: "Nos vemos bastante pero desde que no están los conciertos nos vemos menos todos juntos, pero sí, me hace mucha ilusión".

Aitana y Cepeda evitan las preguntas sobre su relación

Y en lo referente al arranque de la nueva edición de Operación Triunfo, Aitana tiene claro que va a ser un poco raro al principio: "Estoy nerviosa también porque de repente empieza todo de nuevo y para mí es un shock. Es raro ver a gente en mi casa, fuimos los primeros en estar en esa casa, es raro ver cómo la gente coge los platos del sitio ese que no puedo decir para no promocionar... No, será muy raro pero muy bonito, tengo ganas de conocerlos a todos".

Una Aitana de lo más habladora que decidió zanjar la conversación cuando salió el tema de su posible ruptura con Cepeda (28). Él, por su parte, mantuvo su línea y prefirió no referirse a ningún tema que estuviese relacionado con su vida privada.

