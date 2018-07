Sara Carbonero revela el drama estilístico que vivió en el Mundial de Sudáfrica

El pasado jueves 12 de julio se cumplieron ocho años desde que la selección española ganó el Mundial de fútbol en Sudáfrica y muchos de los que presenciaron ese mágico momento no han dudado en recordarlo en sus redes sociales, como por ejemplo Sara Carbonero (34 años) que fue una de las encargadas de retransmitirnos el día a día de la selección y los momentos posteriores al ganar la copa del mundo.

Sara ha publicado un enternecedor texto en sus redes con el que quiere hacer homenaje a ese día que recuerda en su mente como si fuera ayer. La periodista escribió:

Sara Carbonero ha rescatado una foto del Mundial 2010. Redes Sociales

Un 12 de julio como hoy de hace 8 años aterrizábamos en Madrid en medio de un calor sofocante después de vivir una de las noches más increíbles de nuestras vidas. 11 horas de vuelo en las que fue imposible dormir. Veníamos en el avión de la selección española, la campeona del mundo. ¿Quién podía querer dormir esa noche? Recuerdo entrar en la tele a toda prisa. Tenía hora y media para prepararme y marcharme corriendo a Príncipe Pío donde tendría lugar la gran celebración con los aficionados.

Esa noche fue muy especial para ella, no solo porque su país ganó se convirtió en campeona del mundo, sino porque también formalizó su relación con su actual marido Iker Casillas (37) con el famoso beso que dio la vuelta al mundo.

Al día siguiente le esperaba un ajetreado día y es que tenían que celebrar por todo lo alto esta gran victoria pero tras 11 horas de vuelo Sara no sabía ni qué ponerse de ropa, así nos lo narra en Instagram:

No había tiempo para nada, apenas retocar el maquillaje que llevaba 20 horas en mi cara, cambiarme de ropa y preparar unas "entradillas". El momento "vestido" fue complicado. Y eso que tenían preparadas varias opciones, cada cual más bonita, pero no nos aclarábamos. Estaba pálida, ojerosa, cansada y no me veía con nada. De repente apareció "el vestido rojo". Era de Mango, de temporadas pasadas, me quedaba algo grande y estaba usado pero era ése. Todas las que estábamos ahí lo vimos claro. Con las prisas me puse unas sandalias un número más grande que el mío y salí corriendo".

La presentadora relata cómo fue el emocionante recibimiento de sus compañeros en su llegada a Mediaset:

Por los pasillos de mediaset me iba cruzando con compañeros de todos los programas que estaban eufóricos y afónicos, con las bufandas de España, me abrazaban como a un familiar que hace mucho tiempo que no ves. Algunos se emocionaban, querían saber cómo lo habíamos vivido in situ. -“Aquí ha sido impresionante”- decían. ".

Me acuerdo de este día como si fuera ayer por muchos motivos. Porque fueron un montón de horas de directo, de cargar con la petaca y el micrófono con 40 grados a la sombra sin haber comido ni dormido nada en las últimas horas. También por la cantidad de personajes relevantes que tuve la suerte de entrevistar: deportistas,cantantes,actores, políticos. Pero sobre todo nunca olvidaré aquella tarde porque después de 40 días fuera de España era la primera vez que podíamos palpar y sentir lo que la consecución del campeonato del mundo supuso para nuestro país. Ha pasado mucho tiempo y hoy estaba pensando que es una inmensa suerte poder decir "yo estuve ahí".

Iker Casillas también se ha puesto nostálgico en sus redes.

Pero no es la única que se siente muy afortunada, también el padre de sus hijos, Iker Casillas, ha publicado una imagen con la que quiere recordar el aniversario en el que España ganó ante Holanda. El por entonces portero nacional sale agarrando la copa del mundo e invita a sus seguidores a que le cuenten dónde vivieron el partido: "Dejadme que hoy, viva del pasado. Pocos momentos, en el mundo del fútbol, como este. ¿Dónde estabas tú viendo el partido y con quién?". Una pregunta a la que Sara Carbonero respondió bromenando: "Déjame pensar, que no me acuerdo...".

[Más información: Sabemos dónde puedes comprar el bikini de Sara Carbonero que no te quitarás]