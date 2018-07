Sabemos dónde puedes comprar el bikini de Sara Carbonero que no te quitarás

Que Sara Carbonero (34 años) convierte las prendas que se pone en todo un éxito no es ningún secreto, y con la llegada del verano no iba a ser diferente. Muchas esperaban con ansia el momento en el que la presentadora luciera alguna pieza de moda de baño, porque eso significa que es el look playero que va a arrasar este verano. Y el día llegó.

La mujer de Iker Casillas (37) colgó un par de fotografías en sus redes sociales en las que se dejaba ver en bikini. El traje de baño no pasó inadvertido para sus seguidores y cautivó por sus toques especiales: el tejido de terciopelo, los volantes en el pecho y las caderas, el hombro al aire y el color azul eléctrico. Una combinación de factores que lo hacen irresistible.

El bikini azul de terciopelo con volantes de Sara Carbonero.

Si te ha enamorado como a nosotros, puedes adquirirlo en la tiendas de la firma Calzedonia, de la que Sara Carbonero es imagen. El sujetador del bikini tiene un precio de 30 euros, mientras que la braguita se vende por 20 euros.

Para que todas puedan lucir el precioso conjunto, la marca ha tenido en cuenta los diferentes cuerpos de mujeres que existen y ha fabricado diversos diseños del top y de la braga para que se adapte a todas las anatomías. Si el volante no te favorece, puedes hacerte con la parte inferior sin él, o si el hombro al aire no te convence, existe el mismo sujetador con los dos tirantes con forma de volante. Todos con el mismo precio. Que nadie se quede sin el bikini que va a arrasar este verano.

[Más información: Sara Carbonero convierte en viral un mono 'low cost']