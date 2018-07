Merche asegura que sus problemas económicos son cosa del pasado

El desfile de Juana Martín (44 años) en el que ha presentado su nueva colección Resort 2019 The cure dedicado a la lucha contra el cáncer ha contado con la presencia de muchos famosos como Begoña Fernández (43 años), la mujer de Pedro Sánchez, Antonia San Juan (57) o Merche (44), entre otros.

La cantante gaditana no podía faltar a esta cita, ya que es una gran amante de la moda porque considera que está muy ligada con su profesión. Pero, como ella misma ha reconocido, lo que más la impulsó a acudir a dicho evento es que se dedique a la lucha contra cáncer: "Cuando Juana me llamó me hizo mucha ilusión y cuando me dijo la causa todavía más, siempre que se puede poner ese granito de arena hay que estar, por Juana y por la causa".

Merche y Roger Romero durante una gala de Bailando con las Estrellas GTRES.

La última aventura de Merche ha sido participar en Bailando con las estrellas, donde fue la segunda expulsada, pero del que guarda un breve y bonito recuerdo: "Me lo he pasado muy bien y he conocido gente estupenda. Son maravillosos todos y todo el equipo".

Uno de los compañeros con el que siempre la veíamos charlar y divertirse en el programa fue David Bustamante y, a raíz de los rumores de la relación del cántabro con Yana Olina, Merche relata cómo vio ella la relación de la pareja de baile: "Yo lo que he visto es mucho compañerismo, simpatía, detrás ya no sé lo que pasaba pero bueno".

Por lo que respecta a los rumores sobre la difícil situación económica que la habría obligado a sacar al mercado uno de sus inmuebles por un precio menor al valor real, Merche lo niega tajantemente: "La cosa va muy bien no paro de trabajar, estoy en plena gira de mi último trabajo y gracias a Dios todo va bien y bueno, esos rumores son cosas que salieron ya hace por lo menos dos años". Sin embargo, la artista no ha querido pronunciarse sobre la supuesta bajada de precio de su vivienda.

La gaditana ha dejado claro que lo único que le importa en este momento es ser feliz con Arturo Requejo (41), con el que lleva ya cinco años de relación, y tener trabajo, aunque ese trabajo le impida disfrutar del verano: "Estoy en plena gira, los veranos tienen eso. Mientras sea por trabajo que no falte pero sí que es verdad que en verano es difícil, un par de días sí que nos escaparemos".

[Más información: Merche, arruinada: pone a la venta su casa por un precio menor al valor real]