Davidelfín vuelve: Gorka Postigo reactiva la web de la firma

David Delfín fallecía el 3 de junio de 2017, dejando tras de sí amigos, familia y una firma que siempre le tienen presente. Un año después, Gorka Postigo, expareja del diseñador y encargado de su marca de ropa, ha reabierto la web de Davidelfín.

El joven así lo ha querido dar a conocer a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje: "Después de seis duros meses de trabajo y gracias a la colaboración y el esfuerzo de amigos, equipo y clientes, volvemos a reactivar www.davidelfin.com", escribía el fotógrafo de moda.

No era la primera vez que el diseñador se embarcaba en una aventura empresarial de estas dimensiones, y que hace 17 años también se aventuró en este negocio junto a David: "No somos los mismos y con ausencias irreemplazables, pero el mismo espíritu y mayor compromiso si cabe", escribía en su perfil de Instagram al respecto.

Gorka ha querido dejar claro que en todo momento han tenido en mente a Delfín: "Por y para todos los que habéis estado siempre ahí y sobre todo por y para vosotros, David, Bimba y mamá. Con vuestro permiso y con todo el respeto. ¡OS QUEREMOS!", añadía.

Las prendas de esta colección siguen la estela estilística de David Delfín: sencillez en las tonalidades, camisas, hormigas y mensajes profundos que decoran esta gran variedad de prendas. Entre sus diseños se encuentran pañuelos, camisetas, camisas, vestidos, chaquetas, bolsos...

Los carteles anunciando su regreso.

Todo ello con precios que oscilan desde los 20 euros de unos calcetines J'Taime hasta los 210 euros de una camisa Sans Tire en color verde y con letras escritas.

Uno de los productos estrellas es una camiseta solidaria con la frase "You are beautiful like a rainbow (Eres bello como un arcoiris)" escrita en letras de colores. La prenda tiene un precoi de 50 euros y los beneficios obtenidos por la venta irán destinados a financiar proyectos del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM)

Esa prenda no ha pasado desapercibida para algunos de los amigos y seguidores más acérrimos de David Delfín, como Bibiana Fernández (64). La actriz compartió una imagen de esta camiseta junto al mensaje: "Nada me hace más feliz que esta vuelta otra vez en la web".

Además de este mensaje promocional, la compañía, Gorka Postigo ha compartido imágenes a través de sus redes sociales en las que se les ve colocando carteles con diferentes lemas en blanco y negro en las paredes de la capital. Una iniciativa que ya llevaron a cabo cuando el diseñador falleció el junio pasado, como un gesto en su honor.

