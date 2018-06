Bustamante vuelve a halagar en público a su pareja: "Guapa en ruso se dice Yana"

Una vez más los concursantes de Bailando con las Estrellas volvieron a darlo todo sobre el escenario para mostrar cómo han mejorado en el baile. Como no podía ser de otra forma David Bustamante (36 años) y Yana Olina (30) se volvieron a convertir en los protagonistas absolutos de la noche y es que sin duda la pareja es una de las favoritas de los espectadores.

Esta vez, David Bustamante se deshizo en halagos hacia su pareja y la llamó guapa hasta en tres ocasiones. La pareja bailó uno de los pasodobles más conocidos de Manolo Escobar (82). Volvieron a demostrar que su feelling va más allá de la pantalla cuando el cántabro aseguró que guapa en ruso se dice "Yana" y continuó bromeando: "Si no le dan la nacionalidad después de este baile yo ya no entiendo nada".

La pareja tras la valoración del jurado. Gtres.

Los invitados de esta quinta entrega de Bailando con las estrellas fueron Carlos Baute (44) y Maite Perroni (35), que acudieron juntos al programa para cantar su éxito ¿Quién es ese?. Además, al inicio del programa los doce bailarines hicieron una actuación grupal con un coreografía al ritmo de chachachá con When love takes over.

Los otros dos grandes protagonistas de la noche fueron Javier Hernanz (35) y Rosa Carmé y es que demostraron su destreza en el vals al son de When we were young. Sin duda alguna la guinda del pastel fue el beso final en los labios con el que la pareja selló su actuación y es que ese gesto arrancó el aplauso del público y el reconocimiento del jurado.

Aunque ambos reconocieron que durante los ensayos de la semana no había habido beso, lo cierto es que decidieron acabar la actuación de la gala con beso incluido y es que el jurado reconoció: "Habéis resuelto muy bien la coreografía porque siempre hay una historia".

