El marido de Saray Montoya fue el copiloto de Farruquito en el atropello mortal

Una de las concursantes de Supervivientes, la diseñadora gitana Saray Montoya (37 años), amagaba hace unos días con abandonar el reality. Pero, ante el miedo a tener que pagar un multa por su abandono, la concursante decidió finalmente continuar en el concurso.

Este martes, su marido Jorge El Canastero acudía a Sálvame para hablar sobre este asunto. Sin embargo, los colaboradores le hicieron una encerrona preguntándole por un tema del pasado del que no quería hablar: fue copiloto en el atropello mortal de Farruquito.

La que introdujo el tema fue María Patiño (46). "Tú has sido amigo de Farruquito y el Farru y hoy en día no os habláis. ¿Qué hizo Saray? ¿Por qué os distanciasteis?", preguntaba. "Farruquito es compadre mío, primo hermano de Saray. Yo he sido más familia que mi mujer", contestaba el cantaor mientras el programa ponía imágenes del juicio de Farruquito en el que podía verse sentado a su derecha a Jorge.

El marido de Saray Montoya junto a Farruquito. Televisión.

"¿Y eso dónde es? ¿En un juzgado?", preguntaba de forma incrédula Paz Padilla (48). "Yo era el copiloto del porrazo, del famoso atropello. Yo iba con él. Pero yo creo que esas cosas ya se han pagado. Mi compadre ya ha cumplido. Había que preguntarle él", contestaba incómodo.

"¿Cómo actuaste en ese momento? ¿Por qué no le dijiste que ayudara a esa persona?", seguía preguntando la presentadora. "No te puedo contestar. Veo esas imágenes y me pongo nervioso. No he superado esas imágenes", valbuceaba el marido de Saray. "¿Y no te atormenta pensar que se le podía haber salvado la vida?", continuaba Padilla. "Si llega a pasar en este momento, claro. Hay cosas en la vida que no se puede rectificar".

En ese momento, Patiño recordó que fue imputado en el caso, aunque finalmente fue absuelto porque al no ser el causante del atropello no tenía la "obligación personalísima, primaria y principal" de auxiliar a la víctima."¿Por qué actualmente no os habláis?", volvió a preguntar la colaboradora. "Son cosas familiares", se limitó a decir Jorge.

"¿Cómo fue esa escena?", volvió a preguntar Patiño. "No quiero hablar de ese tema porque es doloroso. No sé si habéis ido por la carretera y se ha cruzado un conejo. Pues imaginad una persona", comentaba.

