La reina Letizia está “preocupada y desolada” por la discusión con Sofía

La reina Letizia (45 años) está "preocupada y desolada" después de que se hiciera público un vídeo en el que se le puede ver discutir con la Reina Sofía por querer hacerse una foto con sus nietas, la princesa Leonor (12) y la infanta Sofía (10). Así lo asegura al menos la periodista Inma Aguilar, amiga íntima de Letizia desde que ambas trabajaron juntas en CNN+.

"He hablado con la reina Letizia está preocupada y desolada por esta situación. Ella está muy comprometida con el cuidado de sus hijas, con la protección de su imagen, le preocupa quién les hace fotos, dónde salen, quién se les acerca…", decía anoche en El Círculo de La Otra, la segunda cadena de Telemadrid.

"Ella dice que ha sido una tontería, que no ha sido un tema grave, ni ha pasado nada. Es un gesto natural. No es una persona que haya sido educada desde el origen a tener un determinado comportamiento público. Es una persona muy comprometida con su trabajo y su profesión, con el papel que desempeña, y como madre con sus hijas. Está preocupada y dolida".

Aguilar, que ha querido resaltar "que la Reina Letizia no puede hablar y no puede explicarse por lo que es un blanco bastante fácil", ha criticado que no se mide con el mismo rasero a ambas reinas. "Creo que tiene que ver con cierto clasismo. La reina Letizia siempre suele llevarse la peor parte cuando se analizan sus gestos. Desde el primer día de su compromiso se hacía con doble rasero por no ser de sangre real".

Por último, la periodista ha querido restar importancia a la discusión, que resume en "las imágenes de una madre preocupada por la imagen de sus hijas". "Esto no es noticia. Es un comentario que no tiene mayor trascendencia".

