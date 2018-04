Todo por la pasta: Isa Pantoja y Alejandro Albalá tendrán 'desluna' de miel

Isa Pantoja (22 años) y Alejandro Albalá (23) van a inaugurar un nuevo concepto en un proceso de divorcio: la 'desluna' de miel. Y es que la hija de Isabel Pantoja (61) y el joven santanderino viajarán juntos hasta Honduras para visitar a sus respectivas parejas, Alberto Isla y Sofía Suescún, sólo unas horas después de firmar su divorcio.

Como ya contaron ambos en Supervivientes, el juicio para poner fin a su matrimonio se celebrará este miércoles en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. Sólo unas horas después emprenderán rumbo al país centroamericano con distinto objetivo.

En el caso de Albalá para comunicar a Sofía que ha decidido poner fin a su relación después de los continuos flirteos de la navarra con Logan; mientras que en el de Isa Pantoja para dar ánimos al padre de su hijo. "Me parece un cuadro", decía, no obstante, la hija de la tonadillera este domingo en El debate de Supervivientes.

"Le dije a Alberto que probablemente fuéramos los dos, que compartiríamos avión y que estaríamos en el mismo hotel. Él me dijo que lo entendía", confesaba la joven. "No tengo ningún problema", añadía por su parte Albalá, que se ha convertido en el protagonista de esta edición sin haber pisado la isla.

Isa Pantoja y Albalá se dieron el 'sí, quiero' en el verano de 2016 en México, alejados de su familia para que nadie les impidiera casarse. Fue una boda civil en el país azteca, donde tuvieron que cumplir con una serie de requisitos administrativos para que su enlace fuera completamente legal.

Sin embargo, las idas y venidas en la pareja fueron una constante y, a mediados de septiembre, Albalá mandaba un comunicado a los medios anunciando su ruptura con la hija de Pantoja, a quién sólo unos días después se le podía ver con Alberto Isla.

Desde entonces, la expareja se han estado tirando distintos dardos. No obstante, no han tenido inconveniente en compartir plató en Supervivientes. "Hay una situación complicada en plató esta noche porque por primera vez se encuentra un matrimonio o dos personas que fueron matrimonio. No sé si se hablan", dijo el presentador. "Alberto, buenas noches", se confundió antes de que Albalá le advirtiera que se llamaba "Alejandro".

"¿Recuerdas a tu ex?", preguntó orge Javier Vázquez (47). "Hola, ¿qué tal?", dijo el joven antes de que el presentador empezara a ejercer como un intermediario entre ambos. "No tengo ningún problema con ella. Es ella la que tiene un problema porque creo que sigue enamorado. Y encima como vengo hoy..." dijo Albalá.

"Lo que nosotros tenemos es una cosa pendiente", dijo Chabelita por su parte con cara de pocos amigos. "A ver si se da prisa", contestaba Albalá. "¿Por qué no hacemos esto en un Deluxe? Yo ya estoy colocando huevos en distintas cestas", decía el presentador.