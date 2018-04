Ivonne Reyes, tras la mayoría de edad de su hijo: "Nada cambiará, seguirá con su vida normal"

Admiración y nerviosismo eclipsan los sentimientos de Ivonne Reyes (50 años) cuando su hijo Alejandro cumple 18 años y su rostro queda despixelizado. Ella, orgullosa del joven, solo proclama "normalidad" cuando JALEOS la llama. Dieciocho es tan solo una cifra, Álex Reyes -como se hace llamar en sus redes sociales- debe poder elegir y, a tenor de las declaraciones de Ivonne, quiere continuar con su vida "normal y corriente", la típica de un chaval de su edad. "Nada cambiará, todo depende de cómo lo manejes", asegura la maniquí. Y ellos lo tienen muy claro: "Siempre ha sido un chico muy tranquilo".

Madre e hijo son un auténtico núcleo duro. Mantienen desde siempre un fuerte vínculo; su relación va más allá de la habitual de una familia. Las circunstancias los ha hecho fuertes ante la adversidad y en su casa la ausencia de un padre se ha suplido con complicidad y largas conversaciones. No se echa de menos lo que nunca se ha tenido, parece ser la máxima de la modelo y su vástago.

La venezolana ha hecho las veces de madre y padre -roles que ha plasmado en un post bajo el título Madres sin manual- y hoy solo tiene palabras de amor hacia su pupilo cuando este celebra la mayoría de edad. El camino no fue fácil; existieron miedos ante la educación que debía inculcarle, pero finalmente el resultado le ha merecido la pena.

De las pruebas de paternidad de Pepe Navarro (66), de sus litigios y esas famosas pruebas de ADN prefiere no hablar, es un tema demasiado "casposo" y que ha dado muchas vueltas al ruedo para que enturbie su felicidad y la del hombre de su vida. Inevitablemente, desde este martes su día a día se zarandeará, algo cambiará aunque en casa se asuma con estoicismo. ¿Qué actitud tomará Alejandro ante su exposición mediática? Al otro lado del teléfono, Ivonne se muestra risueña y tranquila y confía en que el 'vendaval' escampe y su hijo pueda volver a su vida de estudiante anónimo.

Ivonne, ¿cómo se siente ante la mayoría de edad de su hijo?

Estoy muy bien, muy ilusionada y tranquila con los 18 años de mi hijo, como todas las madres del mundo, supongo. Para mí sigue siendo mi pequeño, siempre lo será. Cuando lo he visto en la foto que publiqué en mi blog... ¡cómo pasa el tiempo!

En ese post habla de su rol de madre y padre. ¿Cómo ha sido esa dualidad?

En mi blog cuento los miedos y las inseguridades de cualquier madre cuando se encarnan los dos roles, madre y padre. Yo me suelo inspirar en la madrugada y escribo estas cosas. Te preguntas muchas cosas y las cuento a modo de experiencia; las dudas, qué le dices, lo que le enseñas, si le dejas ir, si le marcas su camino y lo metes en una burbuja. Hay veces que no he sabido qué hacer.

Ahora Alejandro se enfrenta a la prensa y podrá ser grabado y perseguido

Yo siempre he tratado ese tema en casa con mucha normalidad y pido eso, normalidad. Él siempre me ha visto en casa hablando las cosas y desdramatizando el tema. No hay dramas de ningún tipo y tenemos claro que no vamos a salir corriendo a partir de hoy. Lo grabarán en la puerta de casa y listo. Alejandro sigue con su mundo, así quiere seguir. Ten en cuenta que está acostumbrado, se ha criado entre cámaras.

¿Qué quiere hacer a partir de ahora?

De momento, tiene en mente seguir con su vida y sus estudios. No quiere saber nada de esto, pero si algún día cambia de opinión, estupendo. Ahora quiere eso, más adelante no se sabe. No puedo decir qué estudiará porque aún no lo sabe ni él, una semana quiere una cosa y a la siguiente, otra.

Tiene su Instagram cerrado, casi nada se conoce de él. ¿Cómo es Alejandro?

Alejandro es muy tranquilo, dentro de la edad que tiene, claro. La cuenta la cerró él hace un tiempo, yo no le dije nada al respecto. Hoy en día hay que aprender mucho de los jóvenes, enriquecernos de ellos. Están en otra onda. Todo depende de cómo tú manejes tu vida. Me siento muy orgullosa de su madurez.

¿Por qué ha despixelizado a su hijo antes de su mayoría de edad?

Quiero dejar muy claro que esa imagen que yo publico en mi blog no ha sido vendida a los medios en ningún momento. Tan solo la he cedido a quien me la ha pedido, pero yo no me he llevado ningún dinero de ninguna exclusiva. Se habla con mucha facilidad de la palabra exclusiva, pero que quede muy claro que no me he llevado ningún dinero de eso ni voy a salir en ninguna revista del corazón con Alejandro. Si esa fuera mi intención, ¿qué sentido tiene publicar la imagen antes? Se dicen muchas mentiras. Solo quería hacer una foto bonita y tranquila, para nosotros.

¿Le ha afectado a Alejandro ser tu hijo?

Qué va, para nada. Nosotros tenemos una relación muy normal de madre e hijo, como pueda tenerla un carpintero o un taxista con el suyo. Nada extraordinario. Mi hijo ha sabido perfectamente separar y yo también.

¿Se irá fuera de España, como han hecho otros hijos de famosos?

No sé qué hará, hasta ahí puedo contar.

Por último, ¿cree que Pepe Navarro se pondrá en contacto con su hijo o a la inversa?

Puf, de ese tema no pienso hablar, ya suena demasiado casposo. Nosotros hemos terminado nuestro proceso y ahora mismo todo queda en manos de los abogados y no nos vamos a pronunciar más. Sinceramente, me da mucha pereza a estas alturas. Casposo, nada más.

Hace mucho tiempo que desterró aquel modus operandi de hablar en la televisión de las vicisitudes entre ella y el presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi. Ahora solo quiere mover ficha a través de los letrados y sus demandas hablan por ella. En su fuero interno, Ivonne se siente ganadora. Solo entiende de un trofeo: el cariño de su hijo.

