Las claves de la paternidad de Alejandro, el hijo de Pepe Navarro e Ivonne Reyes

Hace 18 años, Ivonne Reyes (50 años) daba luz a Alejandro, el hijo que se ha convertido en "el hombre de su vida" y que ha supuesto más de un quebradero de cabeza para Pepe Navarro (66), su padre legal.

Durante muchos años hemos sido testigos de un enfrentamiento, tanto en público a través de los medios, como en privado con mensajes acusadores de una parte y de otra: emails, demandas de paternidad, robos de ADN...

Pepe Navarro rompe su silencio ante las nuevas polémicas JALEOS

Pero, ¿hasta dónde se remonta la historia entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes? Desde que se conocieron en El juego de la oca hasta que el Tribunal Supremo declaró en marzo de 2017 que el presentador era su padre legal, esta historia ha tenido todos los elementos de una buena telenovela.

Un romance secreto

Ivonne y Pepe Navarro se conocieron durante el programa El juego de la Oca, en el que tras las cámaras comenzaron un romance que siempre terminaba en su casa, un affair que confirmaron tanto la venezolana como el presentador.

Pepe Navarro e Ivonne Reyes en los 90. Televisión.

La modelo asegura que se enamoró de él ya que era "muy atento y cariñoso". Pero las apariencias eran distintas a la realidad: "En ese momento pensé que estaba enamorado de mí, nos apoyábamos y nos lo contábamos todo. Estábamos muy enamorados", especifica Ivonne Reyes en el programa Mi casa es la tuya. Una historia que también consiguió confirmar Bertín Osborne (63) cuando invitó al presentador a su programa: "Tuve una relación esporádica entre 1995 y 1997".

El problema es que era una relación que se vivía de puertas para adentro: "Durante nuestra relación nunca sentí que estuviera escondida pero yo esperaba poder decir en algún momento que éramos pareja. Sin embargo, eso nunca se produjo. Él me pedía tiempo...". A esto hay que unir que combinaba su affair con la venezolana con otros romances: "Durante cuatro años fue el único hombre en mi vida pero yo no fui la única en la suya. Me sentí engañada pero siempre quise creer en él", explica Ivonne.

Fue después de este breve romance, en 1999, cuando la modelo asegura que se quedó embarazada. La venezolana y el presentador habían retomado su historia sentimental hasta que el 31 de diciembre, en pleno brindis, rompió la relación: "Siempre me daba largas, no se decidía a dar el paso de que viviéramos juntos. Ese día le dije: este será el último. Y así fue", explicó en Diez Minutos.

La eterna pregunta: ¿quién es el padre?

Alejandro nació el 3 de abril del año 2000 sin padre conocido, una situación que no achantó a Ivonne. La modelo se resistió durante muchos años a revelar su identidad, temerosa de las posibles represalias de Pepe Navarro, que a esas alturas tenía mucho poder en los medios, como ella misma relató en la entrevista con Bertín Osborne.

Ivonne Reyes junto a su hijo. Gtres.

Pero pasado un tiempo se armó de valor y finalmente desveló que el cordobés era el padre. "Un medio nacional hacía quinielas sobre quien sería el padre. Pretendían hundirme. Hubiese necesitado un bufete de abogados para mí sola", narra la modelo explicando que comenzaron contra ella una campaña para intentar desprestigiarla.

Mientras estos hechos ocurrían de cara al público, Ivonne le pedía a Navarro muestras para poder realizar una prueba de paternidad, hasta en cuatro ocasiones: "En cada una de las negativas del señor Navarro, un auto del juzgado le advertía de lo que podía suceder".

Pero Pepe presentía que ese no era el camino, por lo que nunca se planteó llevar a cabo estas pruebas, como relató en el programa de Bertín Osborne: "Fue una gilipollez no hacerme las pruebas. Pensé que ella tenía que demostrar que yo era el padre y me equivoqué. Pero asumí mi castigo".

Comienza la lucha por la paternidad

Al no conseguir que Pepe Navarro reconociera la paternidad de su hijo, la lucha pasó a la esfera pública, donde cada una de las partes trataba de hacer valer su punto de vista. Quedaban por delante largos años de enfrentamientos judiciales, con pruebas de paternidad e incluso "robos de ADN".

El propio Pepe Navarro defendió en Mi casa es la tuya que Ivonne le robó una muestra durante una comida. "Hay un momento en el que voy al baño y al volver veo que no tengo mi servilleta”, contó el cordobés dando a entender que la venezolana se había quedado con ella para recoger una muestra de ADN.

"En aquella comida le dije que si yo era el padre, lo asumiría. Y que si no era así, le daría un tiempo necesario para contarlo, pero nunca más allá de febrero de 2017, que es cuando acababa el plazo para que yo pudiera presentar recurso contra el fallo del Supremo", continuó relatando.

Acusaciones que ella negó rotundamente, asegurando que él único que había "tomado muestras" de un menor de edad y sin permiso era él.

Ivonne Reyes junto a su hijo de pequeño. Gtres.

A pesar de todas estas ideas y venidas, en marzo de 2017 el Tribunal Supremo terminó dándole la razón a Ivonne Reyes, reconociendo así que Pepe Navarro era el padre legal de Alejandro.

"Yo nunca he querido entrar en guerra, he estado callado. Pero mi hija nos pidió arreglarlo porque no podía aguantar esto, que digan que su padre es un cabrón… Y así que fue al abogado para iniciar el proceso de filiación", contó el presentador en el programa de Bertín.

Los emails comprometedores

Durante los años que duraron los pleitos legales entre el presentador y la modelo, esta última había comentado ante los medios en varias ocasiones que no mantenía ningún tipo de contacto con Pepe Navarro. Pero en abril de 2017 salieron a la luz unos correos a través de El programa de AR que desmentían estas palabras.

Pepe Navarro en una imagen reciente. Gtres.

"Alejandro me envío tres whatsapps en los que muy madura y educadamente me pedía un encuentro, tú ya sabes cuál es mi posición frente a este asunto", le explicaba la venezolana al cordobés en uno de estos emails.

El presentador contestaba: "Las cosas se complican y deberíamos buscar una salida digna y sosegada. Hagamos lo que hay que hacer, en silencio y con responsabilidad, esto es, hacer la prueba que nunca se hizo. Y con el resultado asumir todas las responsabilidades. Estos dos hombrecitos nos necesitan, ayudémosles a crecer seguros y tranquilos".

Una proposición que dejaba estupefacta a Ivonne: "Te la he pedido en incontables ocasiones, ¿por qué te negaste tantas veces? ¿Qué temías? Son preguntas para las que nunca he tenido respuesta. Esta carta la esperé hace mucho tiempo, ojalá se hubiera producido antes. Ahora llegas tarde, el asunto está zanjado. Ante los ojos de Dios y de los hombres, tú eres el padre biológico de nuestro hijo".

No obstante, en febrero de ese año los medios de comunicación se hacen eco de la prueba biológica y se rompe la comunicación por parte de Ivonne de forma abrupta negándose a que su hijo se presente a las pruebas: “Ha estado bien hablar, pero recordemos que hay una sentencia en firme, que eres el padre, por mucho que quieran hacerlo tambalear. Si quieres mantener contacto con tu hijo, depende de él. Ahora tengo que seguir con mi vida".

Mensaje que Pepe Navarro no quería dejar sin respuesta: "Ivonne, esto es imparable, lo están demandando cinco niños que quieren saber la verdad y cuanto más tarde se les de la respuesta, peor para todos. Yo sigo adelante".

La disputa continúa

"Cuando veo imágenes suyas siento que me da pena que hayamos llegado hasta aquí porque fue el amor de mi vida y yo creo que fui el amor de la suya. Fui y soy muy importante en su vida", recordaba Ivonne Reyes en el programa de Bertín Osborne. Admitía con pesar que nunca "volvería con Pepe Navarro, por respeto a mi hijo y a mi misma pero hasta hace poco pensaba que sí. Hasta hace unos meses pensaba que podía tener charlas como las que teníamos".

Pero este no es el final de este culebrón, ya que la familia del presentador amenaza con recurrir la sentencia del Tribunal Supremo hasta las máximas instancias con el fin de conseguir una resolución favorable.

Ivonne Reyes y su hijo en una imagen reciente. Gtres.

Sin embargo, la actitud de Ivonne es totalmente distinta, pues ya "hice lo que tenía que hacer en su momento. No quiero que mi hijo pase por esta situación de nuevo. ¿Ahora le ha nacido el instinto de querer saber? Pues no", aunque tampoco cierra la puerta a que en un futuro Alejandro quiera tomar otra decisión: "Si mi hijo decide otra cosa en el futuro, tendrá mi apoyo", comenta. Un paso que podría tomar ahora que cumple 18 años.

[Más información: El martes veremos, por fin, si el hijo de Ivonne Reyes se parece a Pepe Navarro]