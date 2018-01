Pau Donés reivindica que está vivo: emotivo concierto en su hospital

Pau Donés (51 años) continúa imparable. El cantante, que padece cáncer desde hace unos años, sigue con su gira de conciertos y no ha dejado de subirse a un escenario. Ya lo dijo él: no dejará de cantar hasta que el cuerpo aguante. Y eso es lo que está haciendo. Sus pies han recorrido ya casi 200.000 kilómetros en una serie de conciertos que le han llevado por todo el mundo. Siempre, por supuesto, sin descuidar su salud. Son constantes las imágenes que el cantante ha publicado en sus redes sociales desde que comenzara su tour y en ellas aparece siempre en la sala de un hospital haciéndose un chequeo antes de verse con su público. "Por la mañana chapa y pintura en el hospi, y por la noche... conciertooooo", asegura en una de esas imágenes.

El músico se ha convertido en un ejemplo a seguir para todos sus fans, y sobre todo, para todas aquellas que como él padecen esta dura enfermedad. Sus seguidores le agradecen la valentía con la que está afrontando todo el proceso y la naturalidad y visibilidad que le da al cáncer.

Pau Donés con el doctor. Redes sociales

Pau Donés se encuentra ahora de vuelta en España. Está en Barcelona donde ha organizado un pequeño y emotivo concierto en el Hospital Moisés Broggi para luchar precisamente contra la enfermedad. En sus perfiles ha colgado un fragmento cantando una de las canciones más populares de Jarabe de Palo y una imagen junto a su doctor. Cada uno lleva puesta una significativa camiseta: en la del médico se puede leer "yo pienso positivo porque...", mientras que en la de Pau continúa el mensaje: "estoy vivo... porque estoy vivo". "Sois un genio musical Pau, pero además muy valiente y generoso para compartir tu padecimiento con otras personas qué pueden estar pasando lo mismo qué tu. Sólo una palabra GRACIAS", ha comentado uno de sus incondicionales junto a la fotografía.

Cáncer en el peritoneo

Hace dos años a Pau Donés le diagnosticaron un cáncer. Le extirparon trece tumores (uno en el colon de siete centímetros y doce más pequeños en el hígado). Cuando parecía que el cantante ya estaba limpio volvió a sufrir un revés: un nuevo tumor maligno en el peritoneo, la membrana que recubre el interior del abdomen.

Pau Donés en una de sus revisiones. Redes sociales

Aún así, nunca se ha derrumbado y ha mantenido una actitud envidiable: "Apenas dos meses de cumplir los 49 me diagnosticaron un cáncer. Un cáncer tan potente como la vida que he llevado, en mi caso no podía ser de otra manera, ¡todo a lo grande, a lo bestia! Un cáncer que seguramente me acompañará toda la vida. Pero no me quejo, al contrario. Aún sabiendas de que el "cangrejo" puede matarme en cualquier momento, también me ha dado una perspectiva única que me ha hecho más consciente de la vida que llevo y del tiempo que tengo. Por contradictorio que parezca el cáncer me ha dado momentos gloriosos, de una clarividencia brutal, de una emoción como nunca antes había sentido".

