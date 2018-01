Hiba Abouk deja claro que no está enamorada y mucho menos de Alfonso González

Hiba Abouk (31 años) no quiso faltar a la cena que organizó la revista VOGUE en honor a Victoria Beckham (43) en Madrid. Durante la fiesta pudimos ver a numerosos rostros conocidos como Rosanna Zanetti (29), Pelayo Díaz (31), Ana Fernández (28) o Nieves Álvarez (43). Una Hiba Abouk centrada en sus proyectos profesionales, no dudó en atender a los medios de lo más sonriente para negar que esté enamorada.

Vas a conocer a Victoria Beckham.

Sí, me hace muchísima ilusión porque de pequeña era muy fan de las Spice y luego muy fan de todas sus colecciones, en muchas ocasiones me visto de ella, me gusta mucho.

¿Has tenido oportunidad de conocerla?

La conocí hace muchos años pero hace muchos años que no la veo.

¿Cómo era?

R: Pues sinceramente fue a raíz de conocerla que me hice más fan, no era de mis favoritas y después de conocerla me cayó tan bien que...

No es tan estirada como la vemos.

R: Claro, esa puede ser la imagen que da y que a lo mejor era la misma que yo tenía pero luego la conocí y e pareció una persona súper cercana, bastante humilde, me cayó fenomenal.

La modelo. Gtres

¿Cómo fue ese momento?

R: No os penséis que fue una gran cosa. Como cuando te encuentras con cualquier otra persona pero si desde pequeña has idealizado y luego resulta que te habla de tú a tú y que te cuenta sus cosas pues es una maravilla.

Nos gusta más David.

Yo me quedo con ella.

¿Proyectos para este nuevo año?

Pues estreno un par de pelis este año, voy a hacer una peli más también y a lo mejor vuelvo a hacer una mini serie.

¿Aquí en España o en París?

Todos los proyectos nuevos que ruedo este año son España y la peli que me queda por estrenar es una peli que rodé en francés en Canadá. Estoy todo el rato yendo y viniendo. Os pensáis que me he ido definitivamente pero no, tengo un pie allí y otro aquí.

¿Y el amor?

No tengo ninguno, si no te lo contaba, no tengo ningún problema.

Con el compositor Alfonso.

Os habéis montado una historia, habéis hecho lo que habéis querido, como siempre.

Pero hay unas fotos que salís juntos en la playa.

Sí, pero no hay ninguna foto que compruebe eso.

¿Os conocéis?

Por supuesto que nos conocemos, es un buen amigo al que adoro.

¿No habéis estado en la misma playa?

Hemos estado de vacaciones, en eventos pero siempre como amigos.

De amor nada.

Exacto.

¿Qué buscas en un chico?

Ya lo he dicho muchas veces, humildad, generosidad y sentido del humor.

¿Con ganas de encontrarlo?

R: Ganas... No.