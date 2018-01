Silvia Charro y su pareja se hacen de oro tras el escándalo por su vídeo viral

Silvia Charro y Simón Pérez, los economistas que convirtieron en viral un vídeo en el que aparecían algo perjudicados explicando la situación de las hipotecas fijas y variables, han sabido aprovechar al máximo su tirón mediático. Después de que la pareja perdiera su trabajo en la inmobiliaria Engel & Völkers, han decidido dar un nuevo giro a sus vidas y sacar la mayor rentabilidad a su popularidad. Ambos han sido contratados por el programa Cazamariposas del canal Divinity para hacer una sección llamada A tipo fijo.

En una de sus primeras apariciones estelares se han atrevido a desgranar, con ayuda de una pizarra, los gastos que realiza María Lapiedra (33) al mes: 2.000 euros del colegio de sus hijas, un alquiler de 1.600, una casa tasada en 400.000... Tras la exposición, Simón concluyó que la novia de Gustavo González (52) debería estar ingresando entre 18.000 y 20.000 euros al mes. En otra de sus intervenciones también han ayudado a los espectadores a superar la temida cuesta de enero con unos ejemplos gráficos.

Silvia Charro y Simón Pérez en Cazamariposas.

Silvia y Simón no solo se han convertido en los nuevos tertulianos financieros de este espacio de noticias del corazón. La pareja ya ha verbalizado su deseo de convertirse en concursantes de Supervivientes, uno de los realities más seguidos de Telecinco para el que todavía no hay fecha. De momento, el formato se encuentra en la fase de la selección de los personajes que intentarán sobrevivir durante tres meses en una isla hondureña. "Seguro que con nosotros no se iban a aburrir", ha asegurado Charro.

Canal en 'Youtube'

Hay más. Han abierto un canal en Youtube con el nombre de Silvia Charro Buti, ya que ella es la verdadera estrella de la pareja. Fue ella quien se llevó la mayor parte de las críticas tras su famoso vídeo y la que siguió alimentando la polémica haciendo otro vídeo casero y en pijama respondiendo a sus haters.

Apenas llevan una semana con su cuenta en Internet pero ya han conseguido más de 3.000 suscriptores y algunas de sus publicaciones alcanzan las 70.000 visualizaciones. En su canal muestran su faceta más cotidiana hablando sobre sus planes más inmediatos, sus fiestas, sus encuentros con amigos... en definitiva, su día a día.

Alcanzaron la fama en cuestión de horas

El 2017 dejó dos protagonistas de última hora: Silvia Charro y Simón Pérez. El 13 de diciembre un vídeo surrealista con la pareja explicando las hipotecas de tipo fijo y variable se hizo viral en cuestión de horas. Los protagonistas aparecían hablando en un tono extraño, más propio de cuando uno sale de fiesta por la noche, y a ella le costaba mantenerse erguida en su silla con su micrófono.

La repercusión fue tal que el vídeo llegó a colocarse como el número uno de tendencias del momento en YouTube mientras que el nombre de Silvia Charro figuró toda la mañana entre los trending topic en Twitter.