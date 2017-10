La gran traición de Dulce, la niñera de Chabelita, al exmarido de 'su niña'

"Por nada del mundo me gustaría que Chabelita volviese con Alejandro". Dulce (50 años) lo tiene claro. Las idas y venidas del joven exmatrimonio formado por 'su niña' Chabelita (21) y Alejandro Albalá (23) no solo trae de cabeza a la prensa sino también a las personas que tienen al lado, y la niñera es la sombra inseparable de la hija de Isabel Pantoja (61) y la testigo perfecta de cada una de sus aventuras amorosas.

Esa privilegiada posición que le otorga el hecho de haber caminado al lado de la menor del clan desde su infancia le ha convertido en su escudera número uno. Por ello, este fin de semana hará algo que jamás hubiera pensado que haría y todo por culpa de un nombre: "Alejandro, has cometido el gran error de tu vida, tú has conseguido que el sábado me siente en Sábado Deluxe, así que prepárate".

Lo que el fugaz marido de Chabelita ha contado de 'su niña' es lo que le ha llevado a decidir pisar el plató que nunca pensó que visitaría. Sorprende este movimiento de Dulce ya que en épocas pasadas, cuando Alberto Isla (23) acababa de salir de la vida de la hermana de Kiko Rivera (33), tampoco tenía buena imagen de él y vio cómo 'su niña' sufrió mucho por su ruptura y con un bebé a su cargo.

Dulce y Chabelita, muy unidas en 'Supervivientes'.

Sin embargo, en esa ocasión calló, pero sí atacó al padre del hijo de Chabelita durante su estancia en Supervivientes, donde sus testimonios con otros concursantes llegaron a tal extremo que cuando Chabelita la visitó en la isla le pidió que no comentara más sobre su intimidad. Pero ahora parece que todo aquello se le ha olvidado y que el malo de la película es únicamente Alejandro: "Eres un niñato, has demostrado ser muy poco hombre, es bastante cruel..cómo me va a mantener a mí esta persona, si ha sido un mantenido de mi niña toda su vida, todo el tiempo que ha estado con ella, y gracias a mí también ha vivido muy bien. Él vivía muy cómodo. Lo que ha tenido es obsesión, la ha acosado cien por cien para volver, volver y volver y ahora tiene la culpa mi niña".

La pequeña de los Pantoja es toda su vida y la defiende incluso en temas en los que parece difícil sacar la cara por ella. Este sábado tendrá que hacer frente a las preguntas sobre las supuestas infidelidades de Chabelita, pero la niñera tiene claro a quien seguir dirigiendo las balas: "Si eso fuera verdad él ha sido un consentidor, los celos los tiene él y el manipulador es él, le ha dado la vuelta a todo".

Alberto Isla y Chabelita, saliendo del hospital con su bebé. Gtres

Y es que mientras Dulce no hace honor a su nombre al hablar de Alejandro, le ocurre todo lo contrario al ser preguntada por 'su niña' hasta el punto de justificar cada uno de sus actos: "Ella es una madraza, pero no deja de tener 21 años y sale y entra, y a mí no me cuesta nada quedarme en casa. Además, el tema de que Albertito durmiera conmigo se debe a que no iba a dormir con ellos, ¿no?".

Parece que entre lo malo y lo peor Dulce se decide por lo primero, ya que, aunque ahora hable de Alberto Isla como un ejemplo a seguir, lo cierto es que hubo un tiempo en el que era inombrable, pero eso ya es historia: "Alberto la trataba mejor, tiene más sangre, toda la que le falta a Alejandro. Ella era más feliz con Alberto, me habría gustado que nada hubiera cambiado de esa época, porque no deja de ser el padre de su hijo y es un padre maravilloso".