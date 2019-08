Bershka se alía al fenómeno Billie Eilish en una revolucionaria colección

Bershka se ha rendido al fenómeno musical del momento, Billie Eilish, y ha decidido lanzar una colaboración de ropa con la cantante estadounidense con prendas inspiradas en su estilo tan peculiar y único.

Sudaderas amplias, camisetas y pantalones deportivos protagonizan esta colaboración exclusiva que combina tonos que van desde el blanco y negro hasta los ácidos como el verde lima, y siempre dentro de una línea oscura.

"Billie Eilish X Bershka" es tan transgresora como la propia artista, que siempre viste fuera de los cánones femeninos comunes, por lo que las 17 prendas pueden ser tanto para mujeres como para hombres.

Los diseños incluyen las imágenes de Eilish, el título de su único disco -When we all fall asleep, where do we go?- y el de la propia artista en distintas tipografías que siguen un estilo tan terrorífico como el del videoclip de su canción Bury a friend.

Continuando esta línea tan oscura y espeluznante, destacan dos prendas con imágenes apocalípticas: una sudadera en tonos naranja y negro y unas bermudas a conjunto.

Además, también cuenta con fundas de móviles y un modelo de bolsa de tela en color negro y blanco.

Los precios de la línea son asequibles, teniendo en cuenta que es una colaboración con la marca de low cost del grupo Inditex y que oscilan entre los 16 y 36 euros.

La colección, que ya se encuentra a la venta en tiendas físicas y en la página web, coincide también con el debut de la cantante en España, puesto que el próximo 2 y 3 de septiembre actuará en Barcelona y Madrid.

Eilish se ha convertido en un referente por su estilo único y marcas de lujo como Chanel o Louis Vuitton se la rifan para conseguir que luzca algunas de sus prendas en la alfombra roja.

