Vicky Martín Berrocal desvela de dónde es el top que ha causado furor entre sus seguidoras

Vicky Martín Berrocal (50 años) está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Además de estar triunfando con la publicación de su primer libro, La felicidad ni tiene talla ni tiene edad, la sevillana se encuentra en un gran momento de popularidad que sus fans transforman en un cariño constante. Así se lo hacen saber las más de 1,1 millones de personas que siguen sus pasos en Instagram y que la apoyan y animan de forma constante.

El último ejemplo de esa gran estima la ha recibido en forma de mensajes, pues como ha desvelado, sus followers le han mandado decenas de ellos después de que haya compartido un estilismo que le sienta muy bien. "Acabo de salir de grabar y me encuentro con no sé cuántos mensajes preguntándome por este look", ha escrito sorprendida junto a una storie en la que ha escrito a qué marcas pertenecen las prendas de su último estilismo.

De todo el conjunto, lo que más ha gustado y por lo que más le han preguntado ha sido por el top, que es de Zara. De color blanco, es de tirantes anchos, escote redondo y bastante corto - llega por encima del ombligo- y destaca por el original cut out del abdomen. Si bien es una pieza atrevida, la diseñadora ha sabido incorporarla a su forma de vestir para que no desentone.

El top promete convertirse en todo un éxito de ventas y es que es muy ponible, sobre todo ahora que la primavera ha llegado y los días de buen tiempo son cada vez más habituales. Se confecciona en las tallas S, M y L y a la hora de comprarlo hay que tener en cuenta que talla más pequeño de lo habitual. Tiene un precio de 12,95 euros y también hay una versión en negro.

Martín Berrocal lo ha confeccionado con un pantalón negro de efecto vinilado y tiro alto de la marca Mioh (99 euros), una americana en marrón claro de Duarte y unos salones negros de Jimmy Choo.

"Es una maravilla ver lo bien que sacas partido a tu belleza natural y cómo transmites que te quieres", le ha escrito uno de sus seguidores tras ver el resultado, logrando el aplauso de muchas otras personas anónimas que están de acuerdo.

