Adiós al colorete: éste es el producto mágico para un efecto buena cara

Con el calor y la humedad propios del verano, lo que menos necesita la piel es cubrirla con maquillajes densos que terminen creando efecto máscara. Es hora de apostar por texturas más ligeras y colores suaves que aporten buen tono, realzando la belleza con naturalidad. Lo último para conseguir ese efecto buena cara no son ni los coloretes, ni los iluminadores para el rostro, hay otro producto que hace milagros.

Se trata de los llamados ruborizantes, una alternativa perfecta a los mencionados cosméticos qua ya utilizan muchas expertas en belleza y que poco a poco se van haciendo un hueco en los neceseres gracias en parte a TikTok donde se han convertido en virales. No es necesario nada más para estar guapa, sólo conocer mejor su formulación, qué ventajas ofrecen y cómo se utilizan.

Este producto mágico y revolucionario es en realidad un tinte líquido que potencia el efecto natural del rubor de la piel, pero con un matiz mucho más pigmentado. Está pensado específicamente para aportar un toque de color y jugosidad a los pómulos, aunque no es la única zona del rostro donde se pueden aplicar. ¡También se utilizan para los labios, es dos en uno!

Tinte de mejillas y labios de You Are The Princess.

La firma You Are The Princess lo incluye como uno de sus productos estrella. Se llama 'Rescue Tint I Need It' y es todo un best seller. Su tamaño mini y su versatilidad hace que sea ideal para llevarlo en el bolso y echar mano de él en cualquier situación para realzar tu belleza sin necesidad de llevar encima otros cosméticos. En unos segundos se consigue el deseado efecto buena cara. Ofrece una coloración muy similar a la del tono natural de la piel sobre la que se aplica, pero con mayor intensisas. El rubor que se obtiene resulta y natural y dura intacto horas y horas.

Un par de gotitas en las mejillas son suficientes, solo hay que difuminarlas un poco con los dedos y listo. ¡Antes de que se seque! Para la boca, el mecanismo es el mismo. A diferencia de la cera o los aceites usados en las barras de labios, este tinte está hecho a base de agua e incluye emolientes para mantenerlos hidratados, además de actuar como antioxidantes. A esto hay que añadirle que el color se queda fijo. "Los tintes de labios son de larga duración ya que, al no tener cuerpos grasos, el pigmento se fija sobre los labios durando mucho más. Su textura es fluida y muy fina y su efecto tatuaje hace que no resulte necesario retocarlo constantemente", explica la maquilladora Gucci Westman.

Los hay en diversos tonos y tienen un precio irresistible, solo 4,95 euros. Los tintes de mejillas y labios están hechos a prueba de besos, sudor e incluso de chapuzones porque resisten al agua, así que son todo un secreto de belleza de verano para lucir espléndida y natural.

