Alberto Aguilera Jr., hijo del cantante Juan Gabriel, detenido tras años declarado en búsqueda y captura

El nombre del cantante Juan Gabriel vuelve a acaparar titulares seis años después de su muerte. Y, como ha sucedido en diversas ocasiones desde su fallecimiento, vuelve a estar ligado a la polémica. En esta ocasión, el protagonista de las noticias es su primogénito, Alberto Aguilera Jr. (51 años), que ha sido detenido en el estado de Texas.

Este no es el primer problema legal del hijo del 'Divo de Juárez', que, de hecho, llevaba varias semanas buscado por las autoridades locales por causas que no han trascendido. Tal y como informa el medio latino Chisme No Like, Alberto fue arrestado en la localidad de El Paso, donde formaba parte de la lista de los delincuentes más buscados, según datos compartidos por la organización Crime Stoppers of El Paso, quienes lo ficharon en de junio de 2010.

Según se puede leer en su ficha, se le buscaba por "acosar a un servidor público". Un delito que cometió en el año 2012 y por el que fue condenado. De acuerdo con la cadena local KFOX 14, Aguilera Jr. habría escupido a dicha persona mientras estaba de servicio.

El cantante Juan Gabriel durante uno de sus conciertos.

De manera paralela, en 2016, fue detenido por un robo. Tras declararse culpable, Alberto fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, además de a 200 horas de servicio comunitario y una multa de 500 dólares. Lejos de cumplir a rajatabla la condena, fue encontrado por las autoridades violando los términos de su condicional cuando se encontraba bebiendo en un bar en marzo de 2015.

Como consecuencia de ello, su sentencia de libertad fue extendida en julio de 2016 por cinco años más, para concluir este pasado 19 de junio de 2022. Sin embargo, hizo caso omiso y pasó a convertirse en uno de los delincuentes más buscados por la policía. Hasta este pasado martes 16 de agosto, cuando ha vuelto a ser arrestado.

Problemas previos

Alberto Aguilera Jr. ha sido siempre uno de los hijos más conflictivos de Juan Gabriel. De hecho, cuando este todavía vivía decidió marcar distancias con su hijo adoptivo debido a sus múltiples escándalos. Esto separó a padre e hijo hasta tal punto de que jamás pudieron retomar su relación.

En 2019, Aguilera Jr. ingresó en una clínica de rehabilitación en la Ciudad de México para poder tratar sus problemas de adicciones y es que también se le ha relacionado con posesión de sustancias estupefacientes, además de haber sido denunciado por violencia doméstica.

Cinco hijos y un heredero

La muerte del 'Divo de Juárez' estuvo marcada por la polémica y enfrentó a sus vástagos y demás familiares por su amplia herencia. La batalla tenía un frente común: impugnar las últimas voluntades del divo, que había dejado como heredero universal a su único hijo reconocido, Iván Gabriel Aguilera Salas (34 años).

Iván, el hijo biológico de Juan Gabriel, con las cenizas de su padre. Gtres

A la disputa por formar parte del testamento de sus cinco hijos -tuvo un hijo biológico y cuatro adoptados: Alberto Aguilera Jr., Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel-, se unieron varios hermanos del cantante y su representante. A esta guerra, había que sumarle además dos demandas de paternidad interpuestas para la ocasión por Joao Aguilera y su hermano Pablo Aguilera, dos supuestos hijos del Divo, cuyas pretensiones de filiación fueron desestimadas en septiembre de 2020.

Los frentes abiertos para hacerse con la herencia no eran para menos. Intentaban optar a una fortuna, que según celebrityworth.com, superaba los 30 millones de dólares -25 millones de euros-. No en vano, la cuenta corriente del cantante mexicano lo situaba, según la revista Forbes, en el puesto número 18 de los músicos más ricos del mundo.

Una carrera, la del artista de Chihuahua, plagada de éxito que daba para esas cifras millonarias: 200 millones de discos vendidos, con 85 discos publicados -entre álbumes de estudio, recopilatorios y un sin fin de colaboraciones y discos homenaje-, 11 películas y dos telenovelas.

