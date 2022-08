El kit más completo y deseado de coloretes lo tiene Lidia Bedman y es viral en Instagram

Lidia Bedman (37 años) se ha convertido en una gran prescriptora de rutina de belleza para sus seguidores. Sus trucos beauty más exitosos tienen que ver con el antienvejecimiento y el uso del colágeno. Pero este verano también está arrasando con su colorete de diferentes colores.

La esposa de Santiago Abascal (46) se ha aliado a las tonalidades frescas y que a su vez también sirven como tip para restar años al rostro, pues los colores vivos rejuvenecen la mirada e iluminan la cara.

En concreto, la influencer se ha convertido en una auténtica fan del Shellie WANDERful World Blush Colorete de Benefit. Se trata de la nueva colección de polvos de la conocida marca cosmética que está arrasando en las tiendas de Sephora.

La firma los presenta con una mítica frase de Pocahontas: "Descubre los colores en el viento". Y añade: "Dale a tus mejillas un color delicado y natural con este colorete rosa neutro suave. Suave como la seda, combinable y modulable, este colorete en polvo se siente ultrafino, liviano y sedoso en la piel. Deslízalo sin esfuerzo sobre las mejillas para lograr un efecto difuminado y un acabado radiante".

Lidia Bedman ha caído rendida a los nuevos coloretes de Benefit. Instagram

Una pequeña cantidad de producto es suficiente. Según se cuenta en el modo de aplicación que redacta Benefit: "Vierte una cantidad muy pequeña de producto y aplícalo por las mejillas o por todo el párpado antes de aplicar la sombra".

Y es que estas cajitas tienen un doble uso, pues sirve tanto para iluminar los pómulos como para marcar la mirada aportando color al párpado móvil. Esto se debe a que se presenta en 12 tonos diferentes, todos ellos vibrantes e intensos, perfecto para la época veraniega. Destacan el melocotón, el fucsia, el burdeos, el rojo, el coral...

[Los secretos de belleza de Lidia Bedman: de la nutricosmética a las extensiones de pestañas]

Se despliegan varios de los puntos más relevantes de esta colección de coloretes: resistente a la humedad, contiene perla de agua dulce y zafiro sintético para un brillo luminoso que refleja la luz, no comedogénico -no produce imperfecciones porque no obstruye los poros- y tienen una fragancia tropical ligera y refrescante.

Solo ver su envase ya te invadirá un ambiente fiestero y divertido, y al aplicarlo fácilmente con la brocha retráctil multitarea para coloretes, bronceadores e iluminadores sentirás al momento la intensidad del buen olor y el aire saludable que da a tu rostro. No lo dudes y sigue los pasos de Lidia Bedman, que a falta de uno tiene el kit completo.

