Victoria Federica recibe el deseado bolso de Loewe que está fabricado con hojas de palma

Victoria Federica (21 años) ha vuelto a demostrar que ya es una influencer consagrada -al menos para atraer a las marcas- en el difícil mundo de las redes sociales. La hija de la infanta Elena (58) y Jaime de Marichalar (58) no necesita gastar dinero en renovar su armario de verano porque recibe regalos constantemente de las firmas más destacadas del mercado.

La última pieza que ha llegado a sus manos es uno de los bolsos más deseados de esta temporada. Se trata del nuevo complemento de Loewe que está siendo lo más buscado por las expertas en moda y las instagrammers de moda.

Es la cesta realzada con un cuerpo clásico tejido a mano y asas superiores en piel de ternera. Esta versión pequeña está confeccionada con hojas de palma y piel de ternera tanto en el detalle delantero como en las cintas de colgar.

El kit de vacaciones de verano que ha recibido Victoria Federica de parte de Loewe. Instagram

Tiene asas superiores ajustables, por lo que se puede llevar al hombro o de mano, y tiene la opción de personalizarse gracias a su correa y charms modificables. De la estética exterior destaca el parche con anagrama grabado en color verde romero, y sobre todo su forma de minicesta, lo que hace que sea una pieza muy coqueta que desprende aroma de verano.

La firma Loewe hace una importante advertencia a sus clientes a la hora de realizar la compra en su tienda online: "Por su carácter artesanal, el tamaño puede variar ligeramente, haciendo que cada pieza sea única", subraya para que no haya sobresaltos inesperados cuando los usuarios reciban su bolso.

Su tamaño es pequeño pero ideal para las jornadas veraniegas en las que no cargamos muchos artículos, ya que preferimos ir ligeros para caminar por la playa o estar en las terrazas. Y la mezcla de tonalidades es perfecta para combinar con cualquier look estival, ya que el color natural de la hoja unido al verde oliva no resulta llamativo, y se mantiene en una línea elegante y sofisticada.

Detalles del bolso de Loewe.

Victoria Federica no ha tenido que pagar el bolso porque se trata de un regalo de la marca para que promocione sus artículos desde su red social, pero todo aquel que desee hacerse con esta pieza tan deseada deberá pagar 380 euros. El precio no está al alcance de todos los bolsillos, no es nada low cost, pero es que la firma española crea marroquinería de lujo.

