La inesperada carta de Pepe Navarro a Alejandro Reyes: le ofrece ir juntos a realizar tres pruebas de paternidad

Este miércoles 29 de junio de 2022, el mítico presentador Pepe Navarro (70 años) ha dado un nuevo e inesperado paso al frente en su batalla legal con Ivonne Reyes (54) y con su hijo legal, según la Justicia, Alejandro Reyes (22).

Dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar que Alejandro Reyes no es hijo suyo, como Ivonne Reyes sostiene, Pepe Navarro ha escrito una carta al joven ofreciéndole la posibilidad de hacerse tres pruebas de paternidad para aclarar, de una vez por todas, quién dice la verdad en este culebrón interminable que dura más de una década.

Tras la exclusiva que Alejandro concedió a la revista Lecturas el pasado 27 de abril de 2022 -en la que reconocía que no quería la herencia del periodista y en la que se mostraba dispuesto a hacerse las pruebas-, el presentador no ha querido pasar por alto sus declaraciones y ha intentado ponerse en contacto con el flamante actor para hacerle una sorprendente oferta.

Para ello, Navarro ha escrito una carta en forma de burofax que ha intentado entregar de forma física en diferentes ocasiones desde el pasado 5 de mayo a Alejandro -tanto en el domicilio en el que reside con Ivonne como en los juzgados, durante su último asalto judicial por el impago de la pensión del joven-, pero fue rechazado y por el momento no ha llegado a las manos de su hijo.

Ahora, gracias a la exclusiva de El programa de Ana Rosa, se sabe cuál es el contenido de esa carta y cuáles son las propuestas que Pepe ha hecho a Alejandro. La primera, hacerse tres pruebas de paternidad para descubrir si es o no su padre. Una, en la clínica a la que alude el hijo de Ivonne Reyes en su última entrevista, el Instituto Nacional de Toxicología; otra, en una clínica propuesta por el periodista, y una tercera impuesta por alguien neutral a todo este asunto.

Pero eso no es todo, ya que Pepe también recoge el guante lanzado por Alejandro al afirmar que no quiere su herencia, y le ofrece la posibilidad de acudir juntos a un notario para firmar un documento para que el día que él falte no tenga acceso a su patrimonio.

Una carta tan inesperada como sorprendente de la que se supone que Alejandro se habrá enterado a través del citado programa, y sobre la que por el momento no se han pronunciado ni él ni tampoco Ivonne, a la que no sabemos como le habrá sentado el ofrecimiento de Pepe a su hijo para intentar demostrar que él no es su padre.

La marcha de Alejandro

La persona que Ivonne Reyes y Pepe Navarro tienen en común, su hijo Álex Reyes, emprendió hace unos meses un camino paralelo más allá de la guerra de su madre y de su padre legal.

Este periódico adelantó en exclusiva que el joven actor abandonó España hace unas semanas y estará fuera de nuestras fronteras durante un tiempo. La última incursión del intérprete fue interpretando a El Macho Cabrío en la exitosa obra de teatro Yerma, dirigida y protagonizada por Rafael Amargo (47).

Álex, como se le conoce en la intimidad, está emprendiendo esta aventura con un "visado de estudiante", tal y como ha podido confirmar este diario. De forma paralela, el joven continúa estudiando Arte Dramático, al tiempo que realiza un curso de marketing de empresas. Y no sólo eso, sino que además, Reyes, que antes de subirse a las tablas con Amargo estaba vareando aceitunas en un pueblo de Extremadura, imparte clases de inglés por Zoom.

Así hablaba Reyes sobre su experiencia en el campo en una entrevista con EL ESPAÑOL: "Te digo la verdad: yo quería ganar mi propio dinero. Un colega me animó a hacerlo, a ir con él. Y yo ya quería ir el año pasado, pero me habían quitado el puesto. Mira, una experiencia más. Es un trabajo duro, pero se lo recomiendo a los jóvenes: artistas y no artistas, a todos aquellos que quieran lidiar con un nuevo desafío. Para mí fue un desafío mental y físico".

La demanda por "insultos"

El pasado 2 de junio Pepe e Ivonne se citaron ante el juez. Un día, qué duda cabe, importante y decisivo para ambos protagonistas, quienes llevaban años en guerra judicial y no coincidían en persona desde 2016. Seis años han transcurrido desde entonces, y el motivo de esta obligada cita ante el juez tuvo que ver con la denuncia que interpuso la venezolana en la Policía hace unas semanas por "insultos y miedo".

La última de muchas acciones judiciales durante 23 años, como matizó hace unos días Reyes en conversación con EL ESPAÑOL. Según su testimonio reciente, se ha sentido perseguida y controlada de un tiempo a esta parte. "Vi un coche sospechoso y no es la primera vez", aseguró en un programa de televisión.

Sostuvo la venezolana que siente miedo, una situación límite que, en su opinión, se vio agravada cuando Pepe Navarro intervino en directo en el espacio Viva la vida y la "insultó". Después de varias denuncias en la Policía, esta última, por fin, fue admitida a trámite.

No obstante, el pasado 2 de junio, el mítico presentador quedó absuelto. Una decisión que daba al traste con la esperanza que había albergado la madre de Alejandro Reyes. La jueza se inclinó a favor del mítico comunicador. De hecho, se publicó que la magistrada calificó la demanda de la venezolana de "ridícula y desproporcionada".

Ivonne Reyes ya ha recurrido la sentencia. Seguirá batallando y luchando contra lo que considera injusto y sigue, pese a todo, confiando en la justicia. No da un paso atrás y el pasado lunes 13 de junio su abogada interpuso el recurso de apelación a la sentencia que se dictó el pasado día 2 de junio.

