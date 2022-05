El traje de Mango que debes fichar para triunfar en tus eventos de primavera

En su última colección, Mango ha apostado por el clásico traje de pantalón y chaqueta, pero con un delicado y romántico diseño de estampado primaveral. Se trata de un par de piezas de lino en color crudo y con flores azules, que puede llevarse a modo conjunto o por separado.

La prenda superior es una americana de corte oversize, larga y de estilo masculino. Es de manga larga con puños abotonados y hombreras. El cuello es de pico con solapa y cuenta con dos bolsillos a los laterales. El cierre es de botones en la parte delantera y tiene forro interior. Ha sido confeccionada desde la XS hasta la XL y está valorado en 79,99 euros. Desde la página web de la firma advierten que el tallaje es más grande de lo habitual.

El pantalón, de idéntico estampado, es largo y recto. Cuenta con trabillas y el cierre es de cremallera y botón. Está disponible en la web de la firma desde la talla 32 hasta la 44 por 49,99 euros.

El traje ya ha conquistado a influencers, como María García de Jaime (26 años), quien tal y como reflejó recientemente en su perfil de Instagram, lo lució como conjunto para cumplir con un compromiso profesional en Menorca. En su caso, lo completó con un top verde que hacía contraste con los tonos del estilismo. No obstante, también puede completarse con una camisa blanca, azul o marrón, para mantener el mismo juego de tonos en el look.

Por su elegante diseño, se convertirá en must have para llevarlo durante la primavera. Y es que es un modelo ideal para lucirlo en algún compromiso laboral o de carácter formal. Sin embargo, si se combina con otro tipo de complementos se puede conseguir un look más sport.

El traje de Mango tiene un delicado estampado floral. Mango

Ambas prendas están etiquetadas como Committed, que refleja que han sido confeccionadas con fibras y/o procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental. El objetivo de Mango, tal y como explican en su plataforma, es "respaldar la implementación de prácticas más comprometidas con el medioambiente, aumentando así, el número de prendas sostenibles en su colección".

Para preservar las piezas por más tiempo, desde Mango sugieren seguir algunas recomendaciones. Lavarlas a máquina a una temperatura máxima de 40 grados y sin lejía. Además, aconsejan evitar la secadora y plancharla a no más de 150 grados.

