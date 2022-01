El cárdigan perfecto de Mango que no puede faltar en tu armario lo tiene María Pombo: su 'lookazo'

Cuántas prendas de vestir se vuelven indispensables para nosotros y cuántas de ellas, atemporales. Y es que en esta época del año en la que no podemos salir sin abrigo de casa, necesitamos chaquetas y cárdigans que nos cubran bien para cuando llegamos a un sitio y el abrigo nos sobra...

Es por eso por lo que nos hemos fijado en María Pombo (27 años), una de nuestras influencers favoritas, para copiarnos de un lookazo. Hace unas semanas, la mujer de Pablo Castellano colgaba una fotografía en su perfil de Instagram con la que mostraba una chaqueta cárdigan de Mango que nos enamoraba, no solamente por los colores predominantes (azul y negro) sino por la textura que podíamos apreciar y por cómo le quedaba a la modelo de la imagen.

Se trata de una original chaqueta con cuadros en azul lavanda y negro que María combinó con unos vaqueros denim oscuros y con bolsillos delanteros. Ambas piezas se encontraban de rebajas en el momento en el que colgó la fotografía, pero lo cierto es que la Pombo nos dio una idea que no nos puede faltar en nuestro armario.

Los denim son necesarios, pero este tipo de cárdigans nos salvan de estos días en los que durante el día estamos bien al sol, pero que a la sombra refresca más de la cuenta. De cualquier color y textura, estas serán las chaquetas que no pasarán de moda y que serán más que indispensables en el armario de todas nosotras.

Pombo, versión noche

Pombo no solo ha triunfado como influencer, sino también como empresaria. En sus negocios figuran dos marcas de ropa que no han hecho más que prosperar y colarse en los armarios de quienes siguen su trabajo. La primera, Tipi Tent, de un corte más relajado y deportivo. La segunda, Name The Brand, en la que sigue una imagen más elegante y llamativa y con la que acaba de lanzar una espectacular pieza que destaca por su versatilidad y por adaptarse a todos los gustos.

La prenda en cuestión es el vestido Viena, confeccionado en terciopelo negro elástico con lúrex dorado y cuyo diseño destaca por su cuello redondo, hombros marcados con hombreras y volumen en la manga con rizo. El modelo también llama la atención por sus aberturas laterales y en la espalda, su entallado desde la cadera y recto en el bajo. Es, en definitiva, una pieza que resalta la figura.

Aunque se trata de un diseño de midi, María Pombo ha demostrado que también puede lucirse corto. Ella, de hecho, lo llevó de esta manera hace unos días en la presentación de la nueva propuesta de Name The Brand. A través de sus stories, la influencer comprobó que gracias a su tejido, la pieza puede llevarse de estilo mini y así, conseguir un look más 'atrevido'.

