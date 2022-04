Hablamos con Lourdes Montes sobre sus trajes para la Feria de Abril: "Son vestidos que no pesan"

Dos años después, la Feria de Abril regresa a las calles de Sevilla para inundarlas de color, alegría y movimiento. La fiesta comienza este sábado 30 de abril con el tradicional pescaíto. Una cita esperada con ganas por sevillanos y visitantes, que se darán cita en el albero para volver a derrochar estilo luciendo volantes y trajes de ensueño.

Los diseñadores se han involucrado especialmente en esta Feria 2022 y las colecciones que se verán en las calles de la capital andaluza prometen sorprender. Una de esas firmas que se verán es Miabril, la marca que Lourdes Montes (38 años) creó en 2017 junto a Rocío Terry y que cada vez tiene más presencia.

Aprovechando su presencia en La fiesta de la primavera de Anne Möller, EL ESPAÑOL ha hablado con la sevillana sobre esta colección que en muy pocos días pisará las calles y a la que tanto esfuerzo ha dedicado. Entre las muchas opciones, la mujer de Francisco Rivera (48) ha apostado por telas cómodas para que los vestidos sean lo más prácticos posibles.

Lourdes Montes ha hablado con EL ESPAÑOL sobre la nueva colección de su firma, Miabril. Gtres

"Nuestra propuesta son vestidos ligeros, de lino, que no pesen", desvela. Y es que, conocedora de que es una fiesta en la que las temperaturas pueden ser elevadas, se ha esforzado para "que no den calor". Todo ello sin perder ni un ápice de estilo, tal y como dejaron claro durante la celebración del Salón internacional de la moda flamenca, en la que recibieron muchos halagos.

"Hemos apostado por tonos suaves, empolvados y blancos", explica Lourdes a este medio, añadiendo que esta temporada estos colores se han convertido en la "identidad de la firma". Pero también por otros tan vibrantes como el amarillo, el rosa o el verde, presentes en varios de los modelos.

A pesar de que solo quedan unos días para que la Feria de Abril dé el pistoletazo de salida, Montes confiesa que todavía no sabe cuál de los vestidos de la colección lucirá. "Yo no sé que me pondré. Nosotras somos las últimas siempre y estamos a ver qué queda. Pero cualquier opción es buena", asegura. Y es que estos días están siendo de lo más ajetreados, "Estamos a tope con la temporada, estoy en Sevilla con las clientas, entregando trajes...".

Así lo demostró hace unos días en sus redes sociales al compartir una fotografía con uno de los trajes de Miabril. Un vestido de flamenca amarillo con lunares en azul cielo cargado de color y alegría con el que, sin duda, brillaría en la Feria de Abril.

