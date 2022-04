La primavera no comienza por todo lo alto en Sevilla hasta que no se inicia la Feria de Abril. Este domingo 1 de mayo da el pistoletazo de salida la celebración que engalana la capital hispalense y que emociona y divierte a partes iguales a sus ciudadanos. También es la mejor ocasión para derrochar estilo luciendo volantes y lunares, dos detalles muy emblemáticos de la moda flamenca. Si no tienes el típico traje, no te preocupes, la firma Bruna te da opciones innovadoras e igual de estilosas para esta gran fiesta andaluza.

Sigue los temas que te interesan