Sarah Jessica Parker recupera el cinturón preferido de Carrie para la vuelta de su personaje

Carrie, Miranda y Charlotte, tres de los personajes protagonistas de Sexo en Nueva York están de vuelta. La secuela de la recordada serie de HBO está ya en marcha y poco a poco se conocen más detalles de cómo han tratado los años al grupo de amigas. En esta nueva entrega los estilistas han querido hacer un guiño al pasado. Los looks de estas residentes en la ciudad de los rascacielos fueron uno de los aspectos más exitosos de la ficción y, además, los responsables supieron mantener el nivel en las posteriores películas.

Especialmente los looks de Carrie se convirtieron en algo icónico. Han trascendido en el tiempo y hoy se pueden encontrar cientos de cuentas de Instagram dedicadas a analizar las prendas que ha vestido el personaje durante roda la historia. Los creadores de estos perfiles estarán emocionados con la vuelta de la periodista y sus amigas.

Ya se está rodando la secuela de la historia y se han podido ver los primeros estilismos de las chicas. Ha llamado especialmente la atención uno de ellos en el que Carrie lleva un vestido rosa y un cinturón que resulta familiar. Se trata de una pieza de cuero negra adornada con multitud de grandes tachuelas y lo más interesante: no es un complemento nuevo.

Este cinturón se convirtió en uno de los accesorios más reconocibles del personaje. No es nada extraño, ya que en la película posterior a la serie, lo llegó a repetir en varias ocasiones. De esta manera, mientras Carrie -y Patricia Field, la estilista de la ficción- daban una lección de cómo sacar partido a este complemento, se convirtió en objeto de deseo de miles de fans.

En una de las ocasiones, la protagonista de la serie lució el cinturón sobre un ajustado vestido rosa chicle, un conjunto al que añadió un collar de perlas, dando lugar a una de esas mezclas imposibles que ella siempre salvaba. Esta vez en la secuela que esta por venir, llamada And just like that Carrie, versiona este estilismo y añade el codiciado complemento también a un vestido rosa, pero el color es lo único en común con el diseño de la película.

Esta vez el personaje luce el modelo Taffeta de Carolina Herrera, un vestido camisero rematado por un gran volante en el bajo.Lo que sí se mantiene de estilismo de 2008 es el collar de perlas, pero en esta ocasión se acorta y cae sobre la clavícula.

Las actrices Cynthia Nixon, Kristin Davis y Sarah Jessica Parker, durante el rodaje de 'And just like that'. Gtres

Una de las noticias que más lamentaron las fans de la serie, fue la negativa de Patricia Fields a participar en el nuevo proyecto que se está produciendo actualmente, pues no era compatible con su trabajo para Netflix en la serie Emily en París.

Los fans de la ficción temían que los estilismos de esta nueva entrega no fueran fieles a el estilo de cada personaje, pero por las imágenes que ya se han visto, pueden estar tranquilos. Los outfits de Carrie, Miranda y Charlotte han evolucionado y se han adaptado a las tendencias actuales, pero cada una de ellas sigue reflejando su personalidad en su forma de vestir.

