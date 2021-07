Estos son los pantalones de inspiración 'hippie' que han enamorado las 'influencers'

Desde hace varias temporadas se observa una especial predilección de las grandes firmas de moda por la década de los setenta. Volver a épocas pasadas en todo un clásico cuando se trata de cuestiones de estilo y han sido muchos los diseñadores de renombre que han revisitado prendas vintage, como el chaleco de croché o los pantalones de campana en las colecciones que han presentado en pasarela.

Sin embargo, no son los únicos. Los grandes nombres de la moda suelen marcar el camino para el resto de agentes que juegan en este mercado. Por lo general, las marcas más pequeñas y las cadenas low cost siguen las pautas que ellos marcan y esta es la manera en que la moda llega a las consumidoras de a pie.

Pantalón 'Peace', de Michonet Studio. Michonet Studio

Con una marcada influencia de la década más hippie, las tiendas -tanto físicas como online- se han llenado de referencias que hacen un marcado guiño a estos años en los que el color lo inundaba todo, desde la decoración de las casas a los automóviles, pasando, por supuesto, por la moda.

Y esta tendencia ha sido muy bien recibida por las prescriptoras de moda, que en sus redes sociales muestran como integran su estilo personal con pantalones de campana, vestidos desteñidos y estampados florales. En función de su visión de la moda, encontramos propuestas más sencillas y otras más atrevidas. Entre estas últimas están las que no se han podido resistir a adquirir Peace, una prenda de la firma española Michonet que exhala esencia hippie por todas las fibras de su tejido.

Son unos arriesgados pantalones de tiro alto y pierna ligeramente acampanada. Tiene bolsillos en el delantero y en el trasero y el tejido, de color amarillo, está bordado por toda su extensión con margaritas y el símbolo de la paz. Además, incorpora un detalle muy especial, pues está ribeteado a mano tanto en los bolsillos como en las trabillas. La prenda, a la venta por 149 euros, ha tenido gran éxito de ventas y actualmente solo se encuentra disponible en la talla S.

La gran acogida de esta pieza se debe, en parte, a las influencers que han apostado por ella, entre ellas Grace Villareal (31). La colombiana afincada en España ha querido dotar de un aire ejecutivo a la divertida prenda creando un look de contrastes. Para ello ha unido al pantalón una sencilla camiseta blanca y una americana azul. Como complementos, ha añadido un cinturón de eslabones plateados, cuyo extremo ha dejado colgar por su pierna, dando movimiento al estilismo. Este look ha sido muy aplaudido entre sus seguidores, pues acumula más de 11.000 me gustas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARÍA FERNÁNDEZ-RUBÍES SOLER (@mariafrubies)

La propuesta de la youtuber se puede calificar de discreta al lado del look que ha compartido la comunicadora Cris Mata. Con el mar de fondo, la malagueña configura un estilismo en el que predomina la mezcla de color. A estos alegres pantalones une una camisa oversize rosa que anuda a la altura de la cintura. El broche de oro lo pone con el peinado de la temporada, unas baby braids muy alineadas con el estilo de las prendas que luce. Igual de arriesgada es la propuesta de María Fernández-Rubíes (30), que combina el pantalón con un top de cuadros de vichy.

[Más información: Croché, el punto se convierte en el acompañante perfecto de tus 'looks']

Sigue los temas que te interesan