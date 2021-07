Mercadona lanza sus nuevos labiales con efecto voluminizador: la edición limitada que está arrasando

Mercadona lo ha vuelto a hacer. Esta misma semana anunciaba su nuevo lanzamiento en su sección de belleza y perfumería y en cuestión de horas ha conseguido agotar existencias en muchos de sus establecimientos. En esta ocasión la cadena de supermercados ha querido centrarse en una parte esencial del maquillaje: los labios.

En pleno auge de los tratamientos de hidratación de los labios y las inyecciones de ácido hialurónico, hay quienes no quieren recurrir a los retoques de la medicina estética para verse la boca más carnosa. Para todos ellos, Mercadona ha creado su colección de belleza más especial.

Sun in Fusion es el nombre del nuevo catálogo de maquillaje de Deliplus. Es una atractiva edición limitada especialmente pensada para la época veraniega. Contiene tres labiales, polvos de maquillaje y un colorete, que siguen las últimas tendencias. Pero, sin duda, los productos clave de este pack son los pintalabios.

"Vuelve a realzar el atractivo de tu sonrisa con la nueva Colección Sun in Fusion con efecto voluminizador. La aplicación de sus labiales produce una refrescante sensación de hormigueo en los primeros minutos de su uso", detalla la cuenta de Mercadona en la misma publicación en la que anuncia el lanzamiento de este esperado cosmético.

¿Qué productos componen la Colección Sun in Fusion? Tres barras de labios que además de dar volumen a la boca de forma instantánea también aportan un acabado luminoso, jugoso y fresco a la sonrisa.

El efecto marmolado de la barra -por su mezcla de tonos- da como resultado un color único y uniforme, de efecto brillo, a cada barra y en cada uso. El labial número 1 mezcla el color rosa claro con el morado, lo que produce un tono magenta; el número 2 es el resultado de la unión del rosa con el amarillo, que crea un color rosa coral; y el labial número 3 es la mezcla del nude rosado con el tono terracota, que sorprendentemente produce un color malva muy favorecedor.

Cada labial se vende por 5 euros. Quienes lo han comprado repiten y han comprado incluso los tres colores a pesar de que apenas llevan unos días a la venta. Así lo han comentado los propios usuarios en las redes sociales de Mercadona. Sin embargo, hay quien no soporta el hormigueo que produce al probarlos, pero lo cierto es que esta no es una queja que se haya realizado de forma masiva, pues más que una molestia es una sensación diferente y refrescante que no es habitual en el resto de labiales comerciales.

Completa el look facial

En la colección Sun in Fusion también se incluyen otros cosméticos para completar el maquillaje. Concretamente se incluyen dos productos más. Por un lado, el polvo bronzer, una textura compacta con dos tonalidades que permite obtener un efecto bronceado de acabado mate. Y por otro lado, el blush multicolor, un colorete acabado en dos tonalidades de tonos rosa que permite dar un sutil toque de color en las mejillas con un acabado satinado.

Los polvos y coloretes de Mercadona son el complemento perfecto para el labial voluminizador.

La propia sección de perfumería de Mercadona advierte sobre un detalle muy importante a la hora de utilizar estos dos productos: "Todas las texturas compactas se deben aplicar con una brocha o esponja que solo se use para texturas en polvo. Si esta tiene restos de alguna fórmula fluida (maquillaje, cremas...), puede provocar que el polvo absorba los restos de las brochas y crear una capa extrafina que dejará de pigmentar".

