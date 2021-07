¿El sol mejora o empeora el acné? Mitos y realidades

Las personas que sufren de acné suelen tener la falsa creencia de que el sol, además de broncear su rostro, elimina de su cara los granos y espinillas gracias a su poder secante. Cierto es que el sol seca estas erupciones de la cara, pero a su vez produce una queratinización de la piel y un aumento de sebo que impide su completa desaparición.

El dermatólogo Guillermo Solano-López cuenta los beneficios y los riesgos que pueden experimentar las personas con tendencia acnéica durante la época estival del año. Además, indica que productos deberían formar parte de la rutina diaria para no sufrir un rebrote tras el verano.

¿Cómo afecta el sol a las personas que padecen acné?

Aunque el sol tiene un efecto antiinflamatorio e inmunomodulador sobre la piel, la mejoría que éste produce en el verano puede confundir al paciente. Normalmente, tan pronto acaba la temporada de verano, el paciente presenta rebrotes importantes. Hay incluso quienes debutan con el acné en el periodo de verano debido a la mala utilización de los factores de protección solar. Es verdad que el sol y el agua pueden llegar a secar la piel, con lo cual hay una aparente mejoría, pero al mismo tiempo la piel también por efectos del sol sufre un engrosamiento, una hiperqueratosis, que es uno de los factores etiopatogénicos del acné.

¿Cuál es la mejor forma/rutina de cuidar la piel acnéica o grasa en verano?

En el verano lo fundamental es simplificar la rutina. Debemos decantarnos por hidratar la piel con sérums, geles, fluidos, de modo a no sobrecargar a la misma. El factor de protección solar tiene que ser siempre un 50 en la zona facial y en pacientes con tendencia acnéica o con pieles grasas se deben escoger productos oil-free y no comedogénicos. En el mercado existen ciertos protectores solares con agentes antibacterianos y antiinflamatorios en la misma formulación del protector solar. También es importante recalcar, que por la noche es fundamental utilizar un limpiador, espuma o aceite limpiador para retirar todo el exceso de protector solar que se utilizó durante el día e hidratar la piel con un emoliente adecuado según el tipo de piel.

¿Qué ingredientes recomendaría para la piel acnéica para usarlo durante y después del verano?

En mis pacientes con acné moderado-severo no suelo suspender los tratamientos tópicos, como por ejemplo el ácido salicílico, peróxido de benzoilo, glicólico, el retinol, a pesar de la posible fotosensibilidad que puedan ocasionar. Los tratamientos los prescribo siempre y solamente por la noche, a una concentración más baja que lo hago en invierno, y evitando la utilización de los mismos una semana antes de la exposición prolongada al sol. A esto recalco al paciente que debe utilizar un protector solar y un hidratante adecuado durante el día para contrarrestar los efectos secantes de los tratamientos nocturnos. En el caso de los acnés leves, suelo recomendar simplemente una buena rutina de limpieza y productos muy suaves como por ejemplo cosmecéuticos que contengan por ejemplo niacinamida, ácido azelaico, o productos con patentes propias que provocan poco o nada de irritación, muchos de ellos asociados a agua termal que ayudan a calmar la inflamación.

¿Qué tipo de fotoprotectores recomendaría para pieles acnéicas?

Existen protectores solares específicos para pieles acnéicas, que son matificantes, fluidos y con un factor de protección 50, oil-free y no comedogénicos. Deben evitarse siempre la utilización de productos muy grasos o no adecuados que ocluyan el folículo y provoquen un empeoramiento del acné.

Los ácidos que se usan en productos para pieles acnéicas, ¿pueden mancharte? Por ejemplo el ácido salicílico o glicólico

Cada paciente es diferente, con lo cual la recomendación del dermatólogo debe ser individualizada. Las pieles morenas tienden a la pigmentación con productos como los ácidos mucho más que las pieles claras, por lo tanto, son pieles muy delicadas. Los ácidos, como el glicólico, el salicílico, el mandélico, málico, pueden utilizarse en el verano con mucho cuidado a muy baja concentración y asegurando la fotoprotección intensa durante el día. En el caso de pieles muy sensibles o morenas con tendencia a la hiperpigmentación es preferible decantarnos por productos muy suaves hasta el fin del periodo de verano.

Ahora con el verano, ¿afectará de alguna forma el uso prolongado de mascarillas?

La mascarilla puede ser un problema en pacientes con acné y pieles grasas, ya que he visto en consulta muchos pacientes con maskné, que es el acné ocasionado o exacerbado por el uso de la mascarilla. La mascarilla ocasiona un entorno de humedad en la zona cubierta con lo cual cuanto más productos tengamos por debajo de ella más riesgo de hiperseborrea y lesiones de acné. En este caso lo de "menos es más" se aplica aún con más razón. Es fundamental descansar de la mascarilla cada 3-4 horas y el lavado del rostro tanto por la mañana como por la noche con un producto adecuado es muy importante.

¿Recomienda el uso de exfoliantes para pieles acnéicas? Y si sí, ¿qué tipo de exfoliantes?

Los exfoliantes deben ser muy suaves, de gránulos muy pequeños y que no ocasionen traumatismos en la piel. Hay algunos pacientes con acnés sobre todo retencionales, es decir, con comedones abiertos y cerrados, que serían los puntos negros y blancos, que pueden beneficiarse de una exfoliación dos a tres veces por semana. La mayoría de los pacientes no precisan exfoliación ya que el mismo efecto lo podemos conseguir con el uso de los alfa y beta hidróxido ácidos, así como con el retinol. No olvidemos que también existen mascarillas exfoliantes que pueden utilizarse una o dos veces por semana y son útiles en pacientes con pieles grasas.

