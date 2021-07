La familia de Álex Casademunt aplaza su concierto homenaje: el comunicado oficial

Si bien a mediados del pasado mes de abril se anunciaba, por fin, que el ansiado concierto en homenaje a Álex Casademunt tenía fecha -después de que la familia del cantante retrasara el evento ante la falta de fuerzas por el hondo dolor de su pérdida-, este lunes se ha conocido que el recital se pospone. Iba a tener lugar el próximo 24 de julio en el WiZink Center, en Madrid, pero la organización del concierto, en connivencia con la familia de Casademunt, ha emitido el siguiente escrito a los medios de comunicación.

"Con el propósito de que el concierto homenaje a Álex Casademunt sea un día especial en el que todos los asistentes y artistas podamos disfrutar de las mejores condiciones posibles, desde la organización del evento, en coordinación con la propia familia del artista, hemos decidido aplazar el evento al día 24 de septiembre de 2021 en WiZink Center Madrid, fecha en la que esperamos que las medidas sanitarias se vayan relajando, así como a su vez el ritmo de contagios de los últimos días", ha comenzado el comunicado.

En ese punto, se ha aclarado lo que sigue: "Los que hayáis adquirido ya las entradas y queráis asistir en la nueva fecha, no tenéis que hacer nada, ya que estas mismas entradas serán válidas. Los que por el contrario queráis devolverlas, podréis hacerlo durante los próximos 15 días a través de la misma ticketera donde las comprasteis".

En el mismo escrito se ha dejado patente que se procurará la asistencia del mayor número de cantantes y compañeros de Álex en Operación Triunfo 1: "En los próximos días anunciaremos el cartel completo, estamos trabajando con los artistas y sus oficinas para que este no sufra apenas alteraciones. Sentimos las molestias que este cambio de fecha pueda ocasionaros, pero creemos que es la mejor decisión que podemos tomar en este momento, valorando todas las opciones posibles, por lo que os pedimos comprensión".

El recital en su nombre llevará por título Otra oportunidad, en claro guiño a su último tema musical. Allí, en el extinto Palacio de los Deportes, su música y su esencia reverberarán, arropados por los suyos, por su familia, su equipo de toda la vida y esos compañeros de la Academia de OT con los que tan buena amistad forjó. Huelga decir que la familia del intérprete ha tenido que hacer ímprobos esfuerzos para que su legado musical perdure. De hecho, a las pocas semanas de fallecer Casademunt en un accidente de tráfico en Mataró (Barcelona), su madre, Rosa, sostenía que la familia no tenía siquiera ánimos para pensar en homenajes, por más merecidos que fueran.

"Es complicado. Es muy reciente. Ahora no tenemos tampoco muchas ganas de eso. De momento, no", declaraba Rosa, madre del artista, al ser preguntada por el tema compuesto por su hijo y su próximo lanzamiento. La canción estaba creada para ser interpretada por Álex y su hermano. "Joan está también muy afectado y tampoco tiene fuerzas para hacer promoción ni nada de eso. Ahora no es el momento", respondía Rosa en boca de su hijo mayor.

Sin embargo, días más tarde, el propio Joan compartía en su perfil de Instagram una publicación muy especial en la que anunciaba que la canción al fin vería la luz. "Aquí tienes la canción que compusiste y quisiste que la cantara contigo. Siempre capaz de hacer magia. T’estimo", posteó el joven en honor a su querido hermano.

El hit lleva el título Otra oportunidad, y se trata de una creación muy del estilo que siempre caracterizó a Álex Casademunt: un medio tempo melancólico y con mucho sentimiento. En el breve fragmento musical compartido por Joan se puede escuchar la siguiente estrofa: "Solo dame una oportunidad, por favor, que han pasado muchas cosas y que sé que como tú no hay dos, los errores del pasado solo pueden cambiar".

Grandes ausencias

En el concierto homenaje habrá importantes ausencias en lo que respecta a los compañeros de concurso de Casademunt. No estarán todos los que son. Así como compañeros de la talla de Chenoa (45 años), Nuria Fergó (42), David Bustamante (39), Javián (46), Alejandro Parreño (43), Mireia, Naim Thomas (40), Geno Machado (38), Manu Tenorio (46) y Nina (54), entre otros, sí estarán ese insigne día, otros se 'descolgaron' del cartel hace unos meses. Se han visto, en principio, obligados a no arropar a su amigo.

Todos los concursantes de 'Operación Triunfo 1' en una imagen fechada en 2002. Gtres

Esas personas son David Bisbal (41), Gisela (42), Juan Camus y Rosa López (40). De los dos primeros, JALEOS no pudo conocer hace unas semanas el motivo de su ausencia -si bien se comprobó que Bisbal tiene su agenda oficial de conciertos vacía ese día-; de Camus tan solo se confió que "ha sido imposible dar con él"; y de Rosa López sí existen datos más concretos. Puestos en contacto con la persona que le gestiona sus conciertos, Álvaro Ridao, se aseguró que la cantante no podrá asistir a este homenaje por incompatibilidad de agenda.

Así se sostuvo al otro lado del teléfono el pasado 6 de mayo: "Rosa no puede acudir ese día por tema de agenda, tiene un concierto ese día y no podrá". Y añadió Ridao: "No se puede anunciar aún dónde será ese concierto". Habrá que ver, pues, si con la nueva fecha del recital Rosa López podrá despedirse de su amigo sobre el escenario.

