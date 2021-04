El homenaje a Álex Casademunt ya tiene fecha: el especial gesto de la familia para que su legado perdure

Hace mes y medio que Álex Casademunt perdía la vida a los 39 años en un accidente de tráfico en Mataró. Aquel fatídico 3 de marzo media España quedó sobrecogida por la inesperada noticia y su familia, a la que estaba estrechamente unido, quedó devastada. Tal era el dolor de su madre y su hermano que, pese a que los fans del cantante rogaban conocer la canción que Álex tenía la intención de lanzar de manera inminente, se negaron a conceder su permiso porque aún no se veían con fuerzas para dar el paso.

"Es complicado. Es muy reciente. Ahora no tenemos tampoco muchas ganas de eso. De momento, no", declaraba Rosa, madre del artista, hace dos semanas al ser preguntada por el tema compuesto por su hijo y los rumores de su próximo lanzamiento. La canción estaba creada para ser interpretada por Álex y su hermano: "Joan está también muy afectado y tampoco tiene fuerzas para hacer promoción ni nada de eso. Ahora no es el momento", respondía Rosa en boca de su hijo mayor.

Sin embargo, este jueves 22 de abril, el propio Joan (42) ha compartido en su perfil de Instagram una publicación muy especial en la que anuncia que la canción al fin verá la luz este viernes. "Aquí tienes la canción que compusiste y quisiste que la cantara contigo. Siempre capaz de hacer magia. T’estimo", escribe el joven en honor a su querido hermano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joan Casademunt Gonzalez (@casademuntj)

El hit lleva el título de Otra oportunidad, y se trata de una creación muy del estilo que siempre caracterizó a Álex Casademunt: un medio tempo melancólico y con mucho sentimiento. En el breve fragmento musical compartido por Joan se puede escuchar la siguiente estrofa: "Solo dame una oportunidad, por favor, que han pasado muchas cosas y que sé que como tú no hay dos, los errores del pasado solo pueden cambiar".

Este viernes al fin se hará realidad el deseo de los fans de Casademunt que disfrutarán de su última obra de forma póstuma. Álex, además, estaba trabajando en los últimos meses para relanzar su carrera en solitario y esta canción con su hermano era uno de los temas incluidos en su disco. Sin embargo, tras la inesperada muerte del cantante su familia decidió frenar el homenaje hasta que se sintieran más recuperados.

No obstante, hace semanas que la discográfica que está detrás de la producción del trabajo del artista, Sonogrand Music, tiene todo listo para este lanzamiento, pero por respeto a la familia, decidieron que fueran los allegados directos de Álex quienes tuvieran la última palabra sobre la fecha en la que llevar a cabo el esperado homenaje. Ese momento ya ha llegado.

La emotiva carta de Joan

Joan y Álex formaban un tándem perfecto en el ámbito familiar y musical. RRSS

Tres días después de la muerte de Álex, su hermano Joan quiso compartir públicamente sus sentimientos, reflexiones y agradecimiento por los mensajes recibidos: "En primer lugar, en nombre de toda la familia, queremos agradecer las muestras de cariño y de dolor que estamos recibiendo y del legado que nos deja un ser muy especial, que era hermano, hijo, amigo, pero que sobre todo era una luz tan inmensa que tenía que volar a las estrellas porque nuestro mundo se le había quedado pequeño", comenzaba su carta publicada en Instagram.

"Estoy seguro de que cuidará de todos nosotros como siempre lo ha hecho, con una palabra de aliento, un gesto, una broma, una canción, una tertulia... Porque una parte de él la tenemos con todos nosotros, porque Álex era de todos y seguirá siéndolo. Ahora ya es eterno, y soñaremos siempre con su sonrisa, su alegría espontánea, su bondad, su vigor, y con sus maravillosos ojos azules... el amor que nos tenía era tan grande, que lo manifestará en nuestro día a día, con la alegría de nuestros hijos, con una buena noticia, con un abrazo, una caricia, con una decepción y el coraje para superarlo. Alex, t’estimem", redactaba Joan en su sentida misiva pública.

[Más información: Así es Judit, la pareja y socia de Álex Casademunt: todo lo que hizo por el cantante y su empresa en común]