Merche reaparece luciendo nuevo rostro: descubrimos sus últimos retoques

Mila Ximénez ha dejado un gran vacío, no solo entre aquellos a los que le unía un vínculo de sangre. Su otra gran familia, la de Sálvame, también ha sentido profundamente esta pérdida. Por ello, tanto el día de su fallecimiento, el pasado miércoles 23 de junio, como el posterior jueves, se le rindió homenaje con emisiones especiales.

El día de la cremación de los restos mortales de la colaboradora su programa comenzó su emisión con una emotiva actuación musical. Junto a un piano, aparecía la cantante Merche (47 años) sobre el escenario, entonando uno de los temas más reconocidos de su carrera, Si te marchas. Esta canción se convirtió en todo un emblema de la tertuliana sevillana, y esa emotiva tarde sus compañeros recordaron cómo la solía cantar habitualmente en las tardes de Telecinco.

Durante la actuación, en la que Merche interpretó con los sentimientos a flor de piel, se pudo apreciar el nuevo aspecto de la cantante. La andaluza ha cambiado el tono cobrizo con el que se la recordaba en sus primeros años de carrera, por un rubio frío. Además, ha acortado el largo hasta la altura de los hombros. Sin embargo, donde más cambios han apreciado los espectadores ha sido en su cara.

Merche en 2011 a la izquierda, y en la actualidad a la derecha, en un montaje de JALEOS. Gtres / Telecinco

Por ello, JALEOS ha consultado con la cirujana Lola Sopeña, del centro estético Clínicas Lola Sopeña, para desentrañar los retoques estéticos a los que la intérprete de Abre tu mente puede haberse sometido. Lo que aprecia la experta son dos tipos de infiltraciones. Por un lado, en la zona de la boca: "Se ve un labio con mayor volumen, probablemente realizado con la infiltración de ácido hialurónico". Este tratamiento tiene un precio de 299 euros.

Según Sopeña, la cantante también habría decidido rejuvenecer su rostro eliminando líneas de expresión: "La escasa aparición de arrugas en frente, entrecejo y patas de gallo durante la actuación se consigue mediante la infiltración de toxina botulínica". Un proceso que asciende a 320 euros.

Merche, en el año 2011. Gtres

Estos son los únicos retoques estéticos que la cirujana aprecia en el rostro de la gaditana. Sin embargo, la doctora apunta a otro motivo que puede ser el principal factor que ha provocado que la intérprete ofrezca una imagen muy distinta a la que se recordaba de ella: "El principal factor que nos hace ver tan distinta a la Merche es el aumento de peso".

La vida personal de Merche también ha dado un giro en los últimos años. Nadie se esperaba el pasado enero de 2020 que una de las parejas más solidas del panorama musical, la formada por Merche y el concursante de Gran Hermano Arturo Requejo, iba a poner fin a su relación. Desde que se conocieron en 2013, ambos habían formado una familia con Ambika, la hija que adoptó la cantante y para la que Requejo ha sido como un padre.

En la actualidad, como pudo conocer este medio hace unas semanas, Merche sigue soltera y disfrutando de esta etapa junto a su familia, amigos e hija. "No es que esté cerrada a nada; si viene algo, estupendo, pero no es su prioridad. Han sido muchos años de relación, con altos y bajos, y ahora tiene claro sobre todo lo que no quiere", aseguraba la fuente consultada. Con respecto a Arturo Requejo, él sí rehizo su vida en septiembre de 2020. Tras ese verano, se volvió a ilusionar al lado de una joven llamada Tamara, profesora de yoga. Las alarmas saltaron cuando en sus redes no dejaba de compartir diferentes imágenes acompañado de la misma mujer y, finalmente, fue él quien despejó todas las dudas.

De homenaje en homenaje

Dentro de un mes, se podrá ver a la cantante gaditana rindiendo tributo al fallecido Àlex Casademunt. Será el Wizink Center el auditorio que acoja este sentido recuerdo a quien fuera su pareja desde 2003 a 2007. En este concierto se sumarán a Merche otras voces que compartieron vida y escenario con él, como algunos de sus compañeros de concurso, a los que se unirán Marta Sánchez (55), Pancho Céspedes (64) y Marta Botía (46), de Ella baila sola.

Aunque la relación de Álex y Merche se acabó, siempre mantuvieron una bonita amistad. Prueba de ello es que la intérprete de Una de cal y otra de arena anunció el pasado abril que lanzaría un tema homenaje al triunfito catalán. La canción lleva por nombre Otra oportunidad y en palabras de la propia Merche es "su carta de despedida".

