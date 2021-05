Rosa López no acudirá al homenaje a Álex Casademunt: el motivo y las otras grandes ausencias ese día

Desde que el cantante Álex Casademunt perdiera la vida a principios del pasado mes de marzo como consecuencia de un accidente de tráfico en Mataró (Barcelona), su familia, amigos y fiel público quedaron devastados, rotos, sin fuerzas. En shock, por un adiós tan temprano e inesperado. Fueron días, semanas y meses de duelo y el ánimo no estaba para homenajes. Sin embargo, poco a poco el entorno del que fuera concursante de Operación Triunfo va cogiendo aliento para darle ese homenaje a su memoria que tanto mereció Casademunt en vida.

Si bien hace unos días el hermano del cantante, Joan, permitió que viera la luz la última canción que Álex compuso antes de morir, Otra oportunidad, ahora se conoce que la familia, junto a la discográfica de Casademunt, han hecho posible un gran concierto en su memoria que tendrá lugar el próximo 24 de julio en el WiZink Center, en Madrid. El recital en su nombre llevará por título Otra oportunidad, en claro guiño a su último tema musical. Allí, en el extinto Palacio de los Deportes, su música y su esencia reverberarán, arropados por los suyos, por su familia, su equipo de toda la vida y esos compañeros de la Academia de OT con los que tan buena amistad forjó. Sin embargo, habrá importantes ausencias. No estarán todos los que son.

Así como compañeros de la talla de Chenoa (45 años), Nuria Fergó (42), David Bustamante (39), Javián (46), Alejandro Parreño (43), Mireia, Naim Thomas (40), Geno Machado (38), Manu Tenorio (46) y Nina (54), entre otros, sí estarán ese insigne día, otros se han 'descolgado' del cartel. Se han visto, en principio, obligados a no arropar a su amigo. Esas personas son David Bisbal (41), Gisela (42), Juan Camus y Rosa López (40). De los dos primeros, JALEOS no ha podido conocer de momento el motivo de su ausencia -si bien ha comprobado que Bisbal tiene su agenda oficial de conciertos vacía ese día-; de Camus tan solo se ha confiado que "ha sido imposible dar con él"; y de Rosa López sí existen datos más concretos.

Puestos en contacto con la persona que le gestiona sus conciertos, Álvaro Ridao, se asegura que la cantante no podrá asistir a este homenaje por incompatibilidad de agenda. Así se confía al otro lado del teléfono: "Rosa no puede acudir ese día por tema de agenda, tiene un concierto ese día y no podrá". Y añade Ridao: "No se puede anunciar aún dónde será ese concierto". Ese es el motivo por el que, según esta persona, la página web donde se anuncian los conciertos de la de Granada no recoge ningún recital para ese día. Eso sí, otra fuente no esconde su pena por no poder estar con sus compañeros.

No hay más que ver el dolor y desconsuelo que mostró López en el último adiós a Casademunt para corroborar la estrecha y especial relación que los unía en vida. "Aún no se cómo llevar esta noticia. La vida, ¿qué coño es la vida? La muerte de las personas que quieres, dicen... qué cojones es la vida... y no aprendemos", fueron sus primeras palabras tras el deceso, y apostilló: "Álex, donde quiera que esté, ahora recibirá todo nuestro amor. Nos has dejado totalmente descolocados, mi niño. Tu último audio y la foto de tu perfil con la pequeña...".

La canción que compuso antes de morir

Pese a que la madre del artista ha asegurado en las últimas semanas que no había fuerzas en la familia para realizar homenajes, el pasado 22 de abril, el hermano de Casademunt, Joan, compartía en su perfil de Instagram una publicación muy especial en la que anunciaba que la canción que dejó antes de morir, al fin, iba a ver la luz. "Aquí tienes la canción que compusiste y quisiste que la cantara contigo. Siempre capaz de hacer magia. T’estimo", escribió el joven en honor a su querido hermano.

El hit lleva el título de Otra oportunidad, y se trata de una creación muy del estilo que siempre caracterizó a Álex Casademunt: un medio tempo melancólico y con mucho sentimiento. En el breve fragmento musical compartido por Joan se podía escuchar la siguiente estrofa: "Solo dame una oportunidad, por favor, que han pasado muchas cosas y que sé que como tú no hay dos, los errores del pasado solo pueden cambiar". Álex, además, estaba trabajando en los últimos meses para relanzar su carrera en solitario y esta canción con su hermano era uno de los temas incluidos en su disco. Sin embargo, tras la inesperada muerte del cantante su familia decidió frenar el homenaje hasta que se sintieran más recuperados. Ha llegado el momento: el próximo 24 de julio en Madrid.

