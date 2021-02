El curioso caso del 'trench' más famoso de Zara: se revende en segunda mano por el doble de su precio

Hay prendas de Zara que causan furor y agotan existencias en pocas horas. Es el caso del trench o gabardina que la firma de Inditex lanzó al mercado el pasado mes de enero y que revolucionó a sus clientas, entre ellas a decenas de influencers de medio mundo.

Zara se alió a la marca de boxeo Everlast y puso a la venta la prenda más demandada de los últimos tiempos. Famosas como Victoria Federica (20), Anita Matamoros (20), Alba Díaz Martín (21) -o incluso su madre, Vicky Martín Berrocal (47)-, Violeta Mangriñán (26) o Laura Matamoros (27) cayeron rendidas ante la propuesta del equipo creativo de Amancio Ortega (84).

No es de extrañar que haya arrasado en ventas y colectivos de clientas ya estén haciendo 'presión' a la marca para que reponga la pieza en sus tiendas. Y es que el diseño de la gabardina lo vale. Es extralarga, ligera y holgada, con una estructura simple y clásica pero que la hace irresistible para los looks más urbanos y para completar los estilismos de fondo de armario. El punto clave es el logo de Everlast en la espalda. Lucir la firma del Bronx (en Nueva York) con orgullo se ha convertido en la mayor obsesión de las amantes de la moda.

Captura de la web de Zara en el momento de la compra de la famosa gabardina.

A pesar de las peticiones masivas de las mayores fans de Inditex, la empresa de Arteixo no parece querer reponer la prenda -de momento-, ya que era una edición limitada con una colaboración internacional de mucho peso.

¿Te vas a quedar sin la gabardina más deseada de la temporada? Que no se diga que al menos no has intentado encontrarla. Desde EL ESTILO hemos querido investigar dónde poder comprarla aunque sea de segunda mano, y lo que hemos hallado ha sido sorprendente.

Se puede adquirir la prenda en apps de compraventa de ropa "usada", pero lo más curioso de todo es que cuesta ¡el doble que en Zara! Cuando hace unas semanas las tiendas físicas y online de la marca gallega tenían en stock la gabardina, su precio era de 79,95 euros. Sin embargo, tal y como este medio ha podido comprobar, actualmente puede conseguirse en aplicaciones móviles como Wallapop por 147 euros.

Captura del anuncio de venta de al app Wallapop.

La mencionada plataforma de venta de ropa de segunda mano presenta la prenda como un auténtico anuncio para atraer a las amantes de la moda y las influencers: "Lucida por numerosas bloguers como Ladyaddict, Laura Matamoros, Violeta Mangriñan y muchas más. Súper agotada, edición limitada. Talla M-L. Nueva con etiquetas en su caja", se puede leer en la publicación. Además, expone varias fotografías del trench desde diversas perspectivas y en los cuerpos de las mencionadas famosas.

Sin duda, la gabardina Everlast x Zara es la nueva obsesión estilística del 2021, y en vista de cómo es el funcionamiento de la moda, si no has logrado comprarla, no te preocupes, porque en breve seguro que otras marcas low cost imitarán la prenda. Mantente atenta y no pierdas la esperanza.

