Estos son los zapatos infantiles concienciados con los animales y el medio ambiente

Las colecciones de calzado para la próxima temporada Otoño-Invierno 2019/20 ya están prácticamente a la venta. Para los más pequeños, la firma GEOX ha dedicado una colección especial de calzado que "respira" llena de fantasía y sin perder de vista las últimas tendencias de la temporada. La marca tiene tiene en cuenta cada fase del crecimiento y ofrece el mayor grado de protección y confort gracias a las tecnologías patentadas desarrolladas por la marca italiana.

La novedad absoluta de esta temporada es GEOX for WWF, una colección especial desarrollada en el ámbito de una nueva colaboración entre la marca y la célebre organización internacional para la conservación de la naturaleza. Anunciado bajo el lema TOGETHER, TAKING A STEP FOR WILDLIFE, el proyecto supone una evolución de la tradición de GEOX, cuyo objetivo desde siempre ha sido la búsqueda del bienestar como punto cardinal de su filosofía y hoy se propone estimular en los más jóvenes el deseo de "dar un paso adelante" en la batalla para proteger el medio ambiente.

Uno de los objetivos de esta nueva colaboración plurianual entre GEOX y WWF es que las nuevas generaciones sean partícipes en cuestiones como la importancia del medio ambiente y la necesidad de proteger el hábitat y las especies de nuestro Planeta. Además, en el esfuerzo de contribuir a proteger las especies de animales en riesgo de extinción, GEOX devolverá a WWF 2 Euros por cada par de zapatos GEOX for WWF vendidos entre el 1 de agosto de 2019 y el 30 de septiembre de 2021, con una contribución anual garantizada de 200.000 Euros.

Botas de Geox for WWF.

Las colecciones especiales estarán disponibles en la mayoría de los países europeos, además de Estados Unidos, Canadá y Japón. GEOX contribuirá, de este modo, a apoyar el compromiso de WWF en la protección de algunos de los animales más representativos de nuestro Planeta respaldando acciones para combatir el tráfico ilegal de especies en riesgo, que supone una amenaza para tigres y gorilas que a menudo acaban en las redes de los cazadores furtivos; GEOX apoyará a WWF en el ámbito de la conservación de hábitats en riesgo, necesarios para la supervivencia de animales como el Panda y el Oso Polar, el más amenazado por el fenómeno de la deforestación y el segundo a causa de los efectos del cambio climático, fenómenos que destruyen la "casa" de estas espléndidas especies.

La primera de las colecciones especiales GEOX for WWF está compuesta por seis modelos para niños y seis modelos junior - zapatillas deportivas altas y bajas, con cordones o cierre con velcro - de colores delicados en tonos naturales y con estampados que recuerdan a animales como el Panda, el Tigre, el Oso Polar y el Gorila.

Junto con WWF, GEOX está demostrando una marcada tendencia en usar métodos de producción y materiales sostenibles y compatibles con el medio ambiente, y la colección especial GEOX for WWF representa perfectamente esta tendencia: el calzado ha sido confeccionado con fibra de algodón reciclado y piel procedente de proveedores controlados y certificados LWG (Leather Working Group), mientras que las suelas han sido fabricadas con el 20% de goma reciclada; cajas de cartón y etiquetas han sido hechas con materiales certificados FSC, el papel de seda es de pura celulosa y para el relleno, se ha usado papel 100% reciclado.

