Estas son las sandalias con pompón que ya se han agotado en Zara

Las sandalias van cogiendo sitio en los armarios. Mientras el buen tiempo ya es un hecho a pocos días de que llegue el verano, las españolas ya tienen ganas de cambiar sus estilismos de temporada y deshacerse de los jerseys para dar paso a las camisetas cortas y los zapatos ligeros. Y muestra de ello es el éxito rotundo de una sandalias planas que apenas han tardado unas horas en desaparecer del stock de las tiendas online de Zara.

No obstante, aunque por el momento no estén disponibles en Internet, pueden apuntarse al 'coming soon' para que avisen en cuanto lleguen más existencias. Es importante que no cunda el pánico entre las que desean este complemento, ya que volverá a estar a la venta, seguro, en la mayor brevedad posible, tal y como anuncia el botón de la web, que permite dejar el correo electrónico mediante el que avisarán cuando vuelva a tener stock.

Sandalias planas de Zara.

Estas sandalias planas ofrecen dos gamas diferentes: en amarillo o en color morado. Con punta y talón cuadrados, detalle de plumas en la parte delantera y tiras con estampado animal. Su cierre es mediante hebilla en el tobillo.

Tienen un toque atrevido pero son perfectas para combinar con los looks veraniegos. Su precio es de 49,95 euros y sus tallas van desde la 35 hasta el número 42. A pesar de que en todas ellas estén agotadas, la tienda del grupo Inditex suele tardar más bien poco en reponer las existencias.

No es de extrañar el gran éxito -y en tiempo record- de esta sandalia plana de plumas. La tira hecha de piel en los laterales, su cierre mediante hebilla en el tobillo, los acabados premium, la suela azul egeo, y la pequeña insignia metálica hacen de este complemento algo muy original, con el que podrás sorprender tanto entre semana como en una noche de fiesta.

[Más información: MBFWMadrid se estrena con el acento español como protagonista]