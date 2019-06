¿Por qué perdemos más pestañas en verano?: las extensiones, el gran remedio

Si en las últimas semanas alguien ha notado algunas pestañas más en la almohada, lo más probable es que se deba a la llegada del verano y con él, el calor asfixiante. Este hecho suele darse dos veces al año, un motivo para no preocuparse pero que a nivel estético no gusta. Stefanía Ospina aconseja qué hacer para remediar la caída, cómo conservarlas o las técnicas de las que podemos echar mano, si ya es demasiado tarde.

El clima caluroso que llega con el verano no solo aumenta la felicidad, también la temperatura. Lo que no mucha gente sabe es que un cambio, incluso de disminución solar, hace que el cuerpo arroje más cabello de lo normal, también de pestañas. Son cosas de la naturaleza, el pelo nace y muere y eso no se puede cambiar, solamente protegerlo en verano puesto que en otoño habrá una caída aún mayor. En este caso, no intervienen ni la madarosis, ni las reacciones alérgicas, ni el maquillaje y tampoco el estrés.

Antes y después de las extensiones en las pestañas.

Algunas personas pueden experimentar la caída de sus pestañas antes de lo habitual, lo que significa una visita a su centro de pestañas con más frecuencia que en otras temporadas: "A lo largo del día perdemos entre 2-5 pestañas. Es algo completamente normal, lo ideal en verano sería optar por extensiones más ligeras y señalar en negrita las fechas de relleno, que deberán ser más seguidas para que estén siempre perfectas, usando suero acondicionador y espuma limpiadora para mantenerlas hidratadas y en buen estado, además de peinarlas con un cepillo de manera rutinaria", comenta Stefanía.

Durante las primeras dos horas después de ponerse las extensiones, no deben mojarse las pestañas, al igual que no debe utilizarse vapor en la cara, ni acudir a saunas, piscinas, la playa o simplemente lavarse la cara con agua caliente. Tampoco debe usarse máscara o limpiador de ojos waterproof en las pestañas, ya que puede afectar seriamente a su unión.

Desde los centros Twentynails inciden en el uso o no de cosméticos específicos para su cuidado: "Es importante no realizar permanente a las extensiones ni usar rizador de pestañas, tampoco en las naturales ya que se partirán. Igualmente, recomendamos no frotar los ojos por el cloro de las piscinas y usar siempre un buen sealant, transparente o negro, para aumentar la longevidad de las extensiones".

