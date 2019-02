Bershka diseña las camisetas perfectas para celebrar el amor sin reglas

El día de San Valentín está a la vuelta de la esquina y los más románticos ya llevan semanas en la búsqueda del regalo perfecto para sus parejas. Obviando las clásicas toallas bordadas con iniciales o los obsoletos pijamas a juego, ahora Bershka arriesga y gana con esta divertida, a la par que original, apuesta. Dos camisetas unisex y reversibles con las que celebrar el amor sin reglas, libre y sin normas.

"Love has no rules!". Con esta máxima, la firma más juvenil del grupo Inditex ha diseñado y producido dos originales piezas en las que según la forma y la postura en que las uses junto a otra persona -se supone que tu persona más especial- pueden simular un romántico beso.

Camisetas de Bershka. Bershka

Las camisetas son tan simples como diferentes. Dos grandes fotografías impresionadas de dos chicos y dos chicas con los ojos cerrados preparados para dar un beso o ser besados. Además de ir sin género, tampoco tiene costuras por lo que puedes combinarlas entre sí dependiendo de quien sea tu pareja en ese momento.

Además, el gigante textil de la moda española ha seleccionado a los influencers @katiagcolomerr, @olimon01, @anasotillo y @recycledj666 para que se unan al reto #bershkaloverstories. A través de sus cuentas oficiales de Instagram retarán a sus miles de seguidores a adivinar quiénes serán sus acompañantes en el día universal en el que se celebra el amor. "Who's my Valentine?" es la pregunta de la que solo obtendrás la respuesta si deslizas la imagen.

Diferentes modelos con dos camisetas de Bershka.

Con esta colección, Inditex reivindica una vez más que el amor no tiene reglas. El grupo empresarial lanza una campaña con la que vuelve a apostar por el amor libre, la diversidad sexual y la posibilidad de amar sin cánones impuestos. Besos perfectos entre personas: ya sean hombres o mujeres, de raza negra o blanca. Vive l'amour!

[Más información: Esta es la nueva y fantasiosa colección de Lefties para San Valentín]