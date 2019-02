Esta es la nueva y fantasiosa colección de Lefties para San Valentín

Cada vez queda menos para una de las fechas más esperadas -aunque no para todos- del año. El día del amor, en el que muchas de las parejas rinden a sus sentimientos un particular homenaje. Desde escapadas a los planes más románticos, cada uno elige. Por su parte, Lefties ha querido aportar su granito de arena a esta romántica fecha para que luzcas el look más adecuado.

Una colección con una amplia gama de camisetas, sudaderas y felpas para mujer con Mickey Mouse como principal protagonista. Prendas llenas de amor para regalar a los que más quieres con diseños icónicos y muy divertidos en las que la imagen de Mickey Mouse llenara el armario de amor. Love is love. Spread the love. Una nueva colección en la que Lefties sigue mostrando el idilio eterno entre el mundo de la moda y el universo de la fantasía del mundo Disney con su personaje más icónico y emblemático.

Camiseta de Mickey

Camiseta de Mickey para San Valentín

Si bien es cierto que aparentemente esta prenda puede estar orientada a un público más infantil, pueden llevarlo a la perfección personas de todo tipo de edades. Tanto para ellos como para ellas. Una camiseta de manga corta en color negro y con un estampado de Mickey Mouse y algunas de sus mejores escenas. Está disponible en todas las tallas y al módico precio de 11 euros, tanto en tienda física como online.

Sudadera de corazones

Sudadera de corazones de Mickey Mouse

Sudadera felpa en color blanco roto. Estampado de la figura de Mickey Mouse con forma de corazón para hacerle homenaje a San Valentín. Combina la moda con la fantasía y la ilusión del amor, destinado a todo tipo de públicos. Su color rojo fuerte provoca una sensación de intensidad y pasión, tan presente a la vez que necesaria durante el 14 de febrero. Su precio es de tan solo 15 euros, y puedes reservarla ya a través de la página web de Lefties. O, si lo prefieres, puedes acudir a la tienda de forma presencial.

