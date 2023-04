El guion personal de Meryl Streep: un largo romance que comenzó tras la peor tragedia y cuatro hijos actores

El próximo mes de octubre, Meryl Streep (73 años) recibirá de las manos de Leonor de Borbón (17) el Premio Princesa de Asturias de las Artes "por dignificar el arte de la interpretación y conseguir que la ética y la coherencia trasciendan a través de su trabajo". La célebre actriz ha conseguido este reconocimiento después de cinco décadas de trayectoria en la que sobran los éxitos y galardones.

En los últimos 50 años la intérprete se ha entregado por completo al séptimo arte, encadenando interpretaciones de personajes femeninos ricos y complejos que, en ocasiones se parecen a sus vivencias personales. En la vida real, al igual que en la ficción, Meryl Streep es esposa, madre y empresaria. Tres facetas que compagina con su carrera y que también le han dado grandes satisfacciones y alegrías.

Desde 1978, Meryl Streep está casada con el escultor y padre de sus cuatro hijos, Don Gummer (76), quien al igual que el protagonista de cualquier película, le dio un giro de guion a su íntima trama.

Meryl Streep, durante la presentación de una película.

Don Gummer llegó a la vida de Meryl Streep poco después de que su anterior pareja, el actor John Cazale, falleciera a causa de un cáncer de pulmón. Tras la mayor desgracia de su juventud, Meryl Streep se mudó al piso que tenía el escultor en Nueva York, por sugerencia de su hermano e intentando buscar sosiego en medio de tanta tristeza. El apartamento estaba inhabitado y, sin imaginarlo, comenzó una etapa que cambiaría su destino para siempre.

El affair comenzó cuando Gummer regresó a su piso y desde entonces no se han separado. En 45 años han formando una de las parejas más sólidas de Hollywood a base de respeto y admiración mutua. Él, aunque no pertenece al mundo del entretenimiento, ha posado con la intérprete en un sinfín de alfombras rojas.

"Puedes ser la actriz más premiada del mundo, pero cuando después de 40 años los brazos de ese hombre que te mira enamorado desde la platea siguen siendo ese lugar seguro donde te sientes amada y comprendida, entonces eso y sólo eso es el verdadero éxito, y no la estatuilla que tienes entre las manos, por más dorada que sea", dijo la actriz tras recibir su tercer Oscar en 2012 por la película La Dama de Hierro.

Meryl Streep y Gummer, en la entrega de los Premios Oscar 2015. Gtres

Juntos, Meryl Streep y Don Gummer han formado una familia de seis. La actriz se estrenó en la maternidad en la recta final de los 70 cuando nació Henry Wolfe (43), actor y músico. Su primogénito ha seguido los pasos de su madre, participando en películas como Lying, El buen pastor, Wolfe with an E o The Wait. Además, cuenta con una conocida carrera musical que le ha permitido trabajar con la oscarizada intérprete. A la vez que ha publicado varios discos, ha participado en la banda sonora de largometrajes como Julie & Julia o Ricki, protagonizadas por su progenitora.

Sin embargo, la más conocida de la familia Gummer Streep es Mamie (39), la segunda de los cuatro hijos. Su carrera comenzó cuando sólo tenía 20 meses, apareciendo junto a su madre en Se acabó el pastel. Ahora, su hoja de vida incluye alrededor de 40 películas y series, como La gran estafa, en la que trabajó con Richard Gere (73)

Grace (36), la tercera hija de Meryl, también se ha inclinado por la actuación. Al igual que su hermana, debutó en el cine cuando era una niña y al lado de su madre, en la película La casa de los espíritus. Desde 2010, ha sumado otros tantos trabajos a su carrera con papeles en exitosas series, como The Newsroom o American Horror Story.

La menor de los cuatro hermanos es Louisa (31), quien también se dedica al mundo del entretenimiento. Comenzó como modelo y más tarde, tras estudiar interpretación, trabajó en el teatro y en la serie de HBO The Gilded Age.

Meryl Streep junto a una de sus hijas, Grace. Gtres

Meryl Streep, además, es abuela de tres nietos y un cuarto que llegará en los próximos meses. Por otro lado, ha sabido diversificar su economía, asumiendo proyectos de toda índole que nada tienen que ver con el cine. Entre sus empresas destaca un restaurante en Washington, Fat Streep Burger; una marca de vodka, Vodka Pure Wonderstreep; un equipo de fútbol americano, Summit Angels; una línea de perfumes, With love from Meryl; y una línea de ropa, Meryl Streep Seduction.

