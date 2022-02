Elon Musk se despide de la soltería cinco meses después de su divorcio: esta es su jovencísima novia

Elon Musk (50 años) no es solo el hombre más rico del mundo, también un personaje excéntrico donde los haya. Además de acaparar titulares por su vida profesional como CEO de empresas tan conocidas como Tesla o Space X, también lo hace debido a su agitada vida privada.

Tras anunciar su divorcio de la cantante Grimes (33), su tercera mujer, y madre de su hijo pequeño, X Æ A-12 (1), el pasado mes de septiembre, nadie esperaba que el sudafricano rehiciera su vida amorosa a corto plazo. Sin embargo, la soltería le ha durado poco y cinco meses después se ha sabido que tendría una nueva novia.

El medio HollyWood Life le ha puesto nombre y apellidos a la misteriosa mujer con la que Musk tendría una relación. Ella es Natasha Basset, una actriz australiana de 24 años y conocida por ser quien dará vida a la primera novia de Elvis Preysler, Dixie Locke, en la cinta Elvis, de Baz Luhrmann. Esta información se ha publicado apenas unos días después de que el Daily Mail mostrara las primeras fotografías de la pareja, en las que aparecían juntos, bajando del jet privado de Elon en el aeropuerto de Los Ángeles.

Natasha Bassett en un evento en el año 2019. Gtres

"Solo llevan saliendo varios meses, pero ya tienen una relación monógama. Están muy enamorados el uno del otro y han pasado una gran cantidad de tiempo juntos", ha asegurado una fuente cercana al empresario al HollyWood Life, poniendo de relieve que están viviendo un noviazgo muy intenso.

Centrada en su carrera en el mundo de la interpretación, Basset se mudó desde su Sidney natal hasta Nueva York tras recibir una en la prestigiosa escuela Atlantic Acting School. Finalizados sus estudios, recaló en Los Ángeles, donde debutó en la serie Camp, que si bien no tuvo un gran éxito le sirvió como trampolín para otros trabajos. Fue entonces cuando su nombre comenzó a ser conocido, llegando a protagonizar el biopic sobre Birtney Spears (40), Britney Ever After, o la película ¡Ave, César!, en la que compartió pantalla con rostros tan famosos como Scarlett Johansson (37), George Clooney (60) o Channing Tatum (41).

Esta es la primera relación que Elon Musk mantiene tras separarse de Grimes, con quien compartió tres años de matrimonio. Anteriormente, el dueño de Tesla estuvo casado con Justine Wilson, su primera mujer y madre de sus otros cinco hijos, y con la actriz Tatulah Riley, con quien no tuvo descendencia.

Pese a que no ha tenido suerte en el amor, Musk parece estar dispuesto a seguir intentándolo, pues no le gusta estar soltero. Así lo aseguró a la revista Rolling Stone, en la que aseguró que prefiere las relaciones largas. "Si no estoy enamorado, si no estoy con una compañera a largo plazo, no puedo ser feliz... Irme a dormir solo me mata", dijo.

