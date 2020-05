Elon Musk y Grimes llaman a su hijo recién nacido X Æ A-12

Elon Musk (48 años), el fundador de Tesla y SpaceX, y la cantante Grimes (32) han presentado este martes a su primer hijo y han generado una gran polémica en las redes sociales al desvelar que han decidido llamarle X Æ A-12 Musk.

El empresario confirmó el nacimiento del pequeño a través de un tweet donde escribió "Mamá y bebé, todos bien". Posteriormente compartió varias fotografías del pequeño recién nacido y desveló que el nombre que habían elegido para el niño era X Æ A-12 Musk.

El curioso nombre inició una cadena de mensajes en Twitter, donde los usuarios se preguntan cómo se pronuncia esa combinación de letras y números. Algunos usuarios bromearon con que se apodará "Tesla Junior", para nombrarlo más fácilmente, y otros especularon en tono irónico con que se trata de un cyborg o de un ente diferente al ser humano.

En vista de este revuelo, la propia cantante ha sido la encargada de dar una explicación en Twitter para aclarar por qué han elegido este nombre. Asegura que primero eligieron la X por ser la variable desconocida, luego se decidieron por el Æ por ser cómo se escribiría en élfico amor e inteligencia emocional, y luego el A-12 por ser el nombre de su avión favorito.

Además, Grimes ha señalado que la A es la inicial de su canción favorita, Archangel, y el 12 representa el número de la rata de metal, el animal del horóscopo chino al que se corresponde este 2020.

A pesar de las ocurrencias de numerosos internautas, que imaginan cómo se presentará el niño en su primer día de escuela y otras situaciones cómicas, y de la explicación de la madre; algunos medios de comunicación apuntan a que las leyes del estado de California podrían impedir el registro de esa combinación de caracteres como el nombre de una persona. "Archangel" o "Xavier" son las transcripciones que algunos han dado al nombre publicado por Musk.

X Æ A-12 Musk es el primer hijo entre Grimes y Musk, quien tiene otros cinco de su matrimonio anterior con Justine Wilson. Musk ha publicado a lo largo del martes varias fotografías del bebé en las que se puede apreciar que es un niño sano. Lo único fuera de lo normal es una imagen donde el pequeño aparece con un filtro para que parezca que tiene la cara tatuada.

Los rumores sobre el embarazo de la artista comenzaron a surgir en enero de este año, cuando compartió una fotografía en su Instagram en la que aparecía con el torso desnudo y el dibujo de un bebé en su barriga. "Censored for insta haha - almost got away with it (Censurado por insta jaja - casi se salió con la suya", escribió la cantante junto a la imagen.

En las semanas posteriores compartió varias fotografías en las que era evidente su avanzado estado de gestación y en las que se mostraba emocionada por la llegada del pequeño.

Musk es conocido por sus alardes de extravagancia, casi al mismo nivel mediático que su actividad empresarial como fundador de la compañía de autos eléctricos Tesla y sus prometedores proyectos espaciales a través de SpaceX, que algunos críticos califican de poco realistas.

Justamente, la semana pasada tildó de "fascista" y "encarcelamiento forzado" la orden para que los ciudadanos de Estados Unidos se confinen en sus hogares durante la pandemia de COVID-19, ya que ha obligado a paralizar la fabricación de vehículos Tesla.

Por su parte, Grimes es una conocida artista que estrenó en febrero su último disco Miss Anthropocene, precedido de anteriores álbumes aclamados por la crítica como Visions o Art Angels.

