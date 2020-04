Elon Musk pide acabar ya con el confinamiento, pero no sería la primera vez que se equivoca

Con el mensaje "FREE AMERICA NOW", Elon Musk se ha metido de lleno en la discusión sobre la desescalada de las medidas por el coronavirus; sin embargo, el multimillonario no tiene el mejor historial en lo que respecta al COVID-19.

Al mismo tiempo que en España el Gobierno ya ha planteado las cuatro fases en las que se se producirá la desescalada, en los EEUU la discusión consiste en si merece la pena reabrir todo el país de golpe.

Algunas voces están pidiendo a gritos que los estados vuelvan a la normalidad, pese a que la cantidad de contagiados por el coronavirus ya ha superado el millón de personas; una discusión que se está traduciendo en manifestaciones que reclaman poder volver a la "normalidad".

Elon Musk la vuelve a liar con el coronavirus

Es un momento de mucha tensión, y justo ahora es cuando Elon Musk ha decidido ponerse de lado de los que creen que el país ya debería abrir.

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

El mensaje "FREE AMERICA NOW" es el mismo que algunos grupos más extremistas están enarbolando en las manifestaciones; su lógica es que la orden de confinamiento va en contra de la constitución del país, concretamente de las partes que defienden la libertad de los estadounidenses.

La fábrica de Tesla en Fremont estaba llena incluso después de la orden de confinamiento STEPHEN NELLIS Thomson Reuters

Para Musk, la crisis del coronavirus ha llegado en el peor momento posible, y ha luchado hasta el final para no cumplir las órdenes que obligaban a cerrar las fábricas de Tesla. El 2020 se planteaba como un año muy importante para el fabricante, con el lanzamiento del nuevo Model Y; sin embargo, el confinamiento necesariamente afectará a las ventas, pese a la implementación de nuevos métodos de entrega.

Además, Tesla planeaba lanzar su sistema autónomo para finales de 2020, junto con un servicio de carsharing; novedades que podrían ser retrasadas si el confinamiento se alarga, aunque Musk ha defendido una y otra vez que están cumpliendo plazos.

Musk, protagonista en medio de una crisis

Tal vez es por eso que Musk no tiene el mejor historial en lo que respecta al coronavirus. Desde el principio, calificó el miedo al virus como algo "tonto", y se sumó a la teoría de que los accidentes de tráfico son peores que el COVID-19, y no por ello se cierran las carreteras; ignorando, por supuesto, que los accidentes de tráfico no son contagiosos.

El lanzamiento del Model Y se ha visto afectado por el coronavirus Doug DeMuro

Sólo cuando las cifras de muertos confirmaron los peores miedos, Musk reaccionó, prometiendo luchar contra la epidemia y regalar respiradores; sin embargo, estos aparatos también han sido protagonistas de una polémica, ya que en realidad serían dispositivos para la apnea del sueño, y no verdaderos respiradores.

Ahora, Musk parece haber vuelto a su postura inicial, reclamando la apertura total y el fin del confinamiento, una postura que es compartida por algunos críticos, pero que puede tener consecuencias horribles; en Alemania, se ha tenido que frenar la desescalada por un repunte de contagios, y en China la posibilidad de un segundo brote es bien real.