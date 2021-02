Kit Harington y Rose Leslie ('Juego de Tronos'), padres de su primer hijo

Kit Harington (34 años) y Rose Leslie (34), los celebérrimos actores que interpretaron a los inolvidables Jon Snow e Ygritte en Juego de Tronos, han dado la bienvenida a su primer hijo en común. La pareja de intérpretes, cuyo amor traspasó las barreras del set de rodaje, ha sido vista paseando por las calles de Londres.

En concreto, es Rose quien lleva al pequeño recién nacido en un portabebés mientras coge de la mano a su marido, Kit, según las imágenes que ha publicado en exclusiva este miércoles Page Six.

Los actores Kit Harington y Rose Leslie. Gtres

Si bien se desconoce hasta el momento la fecha exacta en la que el pequeño nació, el representante de ambos actores ha enviado un escueto comunicado informando de que el matrimonio está feliz con la llegada de su pequeño. "Están muy, muy contentos", afirmó.

Harington y Leslie son muy celosos de su vida privada. Tanto es así que la noticia de su embarazo no vio la luz hasta el pasado mes de septiembre cuando se publicaron unas fotografías donde ya era imposible ocultar la tripa de futura mamá. Pocas semanas después, en octubre, Rose rompía su silencio y confesaba estar deseando conocer a su bebé. "Estoy encantada de estar embarazada. No puedo esperar para conocer al nuevo miembro de nuestra familia", declaró al New York Post.

Este bebé, querido y deseado por ambos, ha llegado al mundo dos años y medio después de que sus famosísimos padres contrajeran matrimonio. Fue en junio de 2018 cuando Kit y Rose se dieron el 'sí, quiero' en una espectacular ceremonia celebrada en la ciudad escocesa de Aberdeen, tierra natal de la actriz. Un castillo -como no podía ser de otra manera- fue el escenario elegido para un enlace de película.

Kit Harington y Rose Leslie el día de su boda en Aberdeen. Gtres

La iglesia Rayne Church acogió la ceremonia. El primero en llegar fue Kit Harington, the groom -el novio-, vestido de chaqué oscuro, chaleco color champán y pantalones grises. Minutos después llegaba la esperada novia con un diseño muy dulce, de corte clásico y repleto de bordados de arriba abajo.

Rose quiso dejar su melena midi pelirroja suelta, ondulada y coronada por una diadema de flores blancas y un ligero velo que se quitó al término de la ceremonia. Allí se reunieron los más de 200 invitados que fueron testigos de que una historia de amor con final feliz, al contrario que en la serie.

Kit Harington y Rose Leslie se conocieron hace casi 10 años, en 2011, en Islandia mientras rodaban la segunda temporada de la serie que los lanzó al estrellato, Juego de Tronos. A lo largo de las seis temporadas que dura el serial, Jon Snow e Ygritte viven una historia de amor que no termina bien, llena de problemas y polémicas. Justo lo contrario a lo que sucede en la vida real, pues el matrimonio sonríe ahora, feliz, junto a su pequeño recién nacido.

