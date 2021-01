Kylie y Kendall Jenner, vacaciones de lujo en México: la villa por la que han pagado 50.000 euros

No todo va a ser trabajar en la vida de las Kardashian. Las más pequeñas del clan, Kylie (23) y Kendall Jenner (25), junto al resto de su familia, acaban de terminar de grabar el último capítulo de su famoso reality Keepin' up with the Kardashian. Tras 14 años de emisión ininterrumpida y 21 temporadas, las hermanas más conocidas del mundo no serán grabadas en la intimidad de su vida familiar ni tampoco en su entorno de trabajo.

Para desconectar y recargar fuerzas, Kylie y Kendall Jenner han puesto rumbo a lo que a priori creían sería un lugar secreto. Un sitio indeterminado del planeta Tierra que pronto algunos de sus fans han averiguado al verlas comiendo nachos, guacamole y bebiendo tequila. Efectivamente, las hijas de Kris Jenner (65) se han ido a México. Pero no lo han hecho a cualquier lugar ni tampoco, por supuesto, a cualquier hotel.

Las jóvenes empresarias han elegido uno de los sitios más exclusivos del país azteca: El Ocean Castle Sol de Oriente & Ocean Castle Sol de Occidente en Costa Careyes, un enclave en la costa sur de Jalisco que está completamente aislado de las miradas indiscretas y sólo es apto para los bolsillos más boyantes.

El Ocean Castle Sol de Oriente & Ocean Castle Sol de Occidente en Careyes ofrece alojamiento con seis habitaciones, todas con camas king size y con vistas al jardín, piscina infinity al aire libre, bar estilo mexicano, salón, jardín y zona de playa privada. La villa ofrece WiFi y aparcamiento privado.

Cuenta, además, con patio, vistas a la piscina, zona de estar, televisión de pantalla plana vía satélite, cocina totalmente equipada con lavavajillas y microondas y baño privado con su propio secador de pelo y bidé. El precio de la villa completa en este tiempo durante una semana asciende a 48.000 euros, lo que supone un gasto de 6.800 euros por noche.

A pesar de que Kylie y Kendall están intentando engañar a los paparazzi dando salida a distintas publicaciones en sus cuentas de Instagram, las hermanas han estado exactamente allí una semana. Según informan medios americanos, volaron desde Los Ángeles, California, hasta el aeropuerto internacional de Playa de Oro en su jet privado el pasado viernes. Junto a ellas, un grupo de amigos íntimos y de su máxima confianza, entre los que se encuentran Victoria y Sofia Villarroel, Carter Gregory y Hannah Logan, con los que incluso han hecho algún divertido vídeo en Tik Tok que hoy ya es viral.

"Todos se divirtieron mucho, se han relajado y han pasado un buen rato. Se hicieron muchas fotos y disfrutaron de las impresionantes vistas durante su estancia. En ningún momento se fueron de la casa y comieron en una de las terrazas con vistas al océano Pacífico. Ha sido un viaje rápido, pero se han divertido mucho bajo el sol y estuvieron en un lugar hermoso", declaró una fuente cercana a las Kardashian al portal E! News.

"Sol, solecito, caliéntame un poquito", escribió Kylie Jenner en uno de sus últimos posts en Instagram. En él, la milmillonaria aparece luciendo una larguísima melena morena, un bikini de dos piezas en color salmón y una pequeña cadenita plateada alrededor de la cintura.

Este exclusivo resort de lujo fue fundado por Gian Franco Brignone en 1968, el empresario que compró 12 kilómetros de terrenos en la costa virgen de Jalisco sin haber puesto un pie en ellos. Brignone consiguió crear un lugar único que respeta el ecosistema de la zona, de exteriores de colores vivos e interiores con acabados de lujo y con el mar siempre presente. Un sueño para muchos, aunque alcanzable para pocos.

