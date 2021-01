Así es Fares Boulos, el cuñado rapero de Tiffany Trump: actor en 'The Crown' y celebridad en África

En el último día de Donald Trump (74 años) en la Casa Blanca, su hija Tiffany (27) anunció su compromiso de matrimonio con Michael Boulos (23), un empresario de ascendencia libanesa y francesa, procedente de una familia llena de éxitos en el continente africano. Su padre es el magnate Massad Boulos, quien tiene una amplia trayectoria empresarial en Nigeria. Mientras que su hermano es Fares Boulos (30), un actor y cantante que se ha hecho un hueco en la industria musical.

Fares nació en Houston, Texas, pero se mudó a Nigeria a los cinco años de edad por los negocios de su familia. Según su cuenta de Instagram, allí permanece radicado a día de hoy. Sin embargo, durante su juventud estudio Artes liberales en Los Ángeles, donde se centró en el teatro, y trabajó como actor en Londres.

Según IMDb, la base de datos que almacena información de los proyectos en la pequeña y la gran pantalla, el cuñado de Tiffany Trump apareció en la serie británica The Crown en 2016, cuando se emitió su primera temporada. De acuerdo con el portal, el joven también tuvo otros dos proyectos relacionados con el mundo del entretenimiento: Turning Point (2012) y Tied up (2016). Además, en 2018 apareció en la segunda parte de Animales fantásticos.

Pero más allá de su trabajo como actor, Fares Boulos es cantante. De hecho, su mayor reconocimiento, al menos en el continente africano, se debe a su carrera en la industria musical, en la que se ha desempeñado como rapero. Sus canciones están firmadas con el nombre de Oyibo Rebel, un seudónimo con el que también se hace llamar en las redes sociales y que llegó tras deshacerse del apodo Farastafari. Así, el artista mezcla una palabra nigeriana que hace referencia a las personas de piel blanca y el adjetivo rebelde.

A día de hoy, en su perfil de Spotify, Fares Boulos cuenta con 1.742 reproducciones mensuales por sus canciones. La más reciente, titulada Do Without You. El rapero también ha colaborado con otros dos artistas locales, Mz Kiss y Chinko Ekun, quienes tienen una amplia carrera musical en Nigeria.

Además de presentar su trabajo como artista en la mencionada plataforma musical, Fares suele compartir sus diferentes proyectos en su cuenta de Instagram, en la que suma 106.000 seguidores. Entre ellos, su cuñada Tiffany Trump. Pero más allá de su vida como rapero, en esta red social comparte lo mucho que le gusta África, un sentimiento que también ha manifestado en alguna entrevista. "Nigeria es mi hogar. Es donde pasé la mayor parte de mi infancia y la mayor parte de mi vida. Esta es mi base", comentó en una ocasión.

En su perfil de Instagram, Fares también ha colgado algunas instantáneas con su familia. Sin embargo, hasta ahora no publicado ninguna con su hermano Michael, quien le ha permitido conseguir un nuevo reconocimiento.

A partir de ahora, Fares Boulos u Oyibo Rebel no solo se colará en las redes sociales y en la prensa por sus proyectos artísticos, sino también por empezar a formar parte de la familia Trump. En los próximos meses su hermano menor contraerá matrimonio con la hija del expresidente de Estados Unidos, quien esta misma semana dejó su vida en Washington.

El compromiso entre la pareja se dio a conocer hace unos días, a través de las redes sociales, con una imagen captada en el ala oeste de la Casa Blanca. "Ha sido un honor celebrar muchos hitos, ocasiones históricas y crear recuerdos con mi familia aquí en la Casa Blanca, ¡ninguno más especial que mi compromiso con mi increíble prometido Michael! ¡Me siento bendecida y emocionada por el próximo capítulo!", escribió Tiffany Trump en su cuenta de Instagram para anunciar el próximo paso de su relación. Michael Boulos, por su parte, colgó la misma publicación con el siguiente texto: "¡Me comprometí con el amor de mi vida! Esperando nuestro próximo capítulo juntos".

