Así son las mechas más demandadas en peluquería que querrás lucir en tu melena.

Las mechas se suelen posicionar como la opción perfecta cuando se busca "cambiar de imagen" o "dar más luz al cabello". Holiday, Money Piece, Babylights, Shatush, Balayage… es fácil perderse entre tanto nombre de mechas.

Todas las citadas apuestan y lucen un acabado de lo más natural lo que provoca confusión entre unas y otras. Algunos especialistas del color muestran que las caracteriza y en qué se diferencian unas de otras.

'Shatush', ¿las nuevas californianas?

Desde este pasado verano vienen pegando con fuerza esta tipología, que sustituyen a las balayage y babylights, y aunque pueden confundirse con las californianas, lo que se consigue aquí es un efecto mucho más natural destacando que las raíces se mantienen más oscuras, mientras que el resto del cabello se aclara poco a poco obteniendo reflejos que no quedan forzados.

Georgiana Todose, especialista en color en Sonia Atanes Hair Beuty, señala que: "Es una técnica perfecta para quienes buscan un efecto más natural y actual. No hay corte y tampoco se aprecia donde empieza y acaba. Además, no es necesario retorcarlas cada mes y duran hasta las 16 semanas".

Aunque pueda parecer una técnica sencilla, no lo es. Paual Tudor, director y primer estilista del salón de David Künzle Fuencarral señala que: "El problema está en que tratamos de dar una apariencia natural al cabello a base reflejos y brillo propio donde no se aprecia la coloración por ningún lado ya que las mechas no afectan a la raíz una vez empieza a crecer el pelo".

'Melting blonde'

"Es la transición de un tono oscuro a otro más claro y a lo largo de todo el cabello, difuminándose de manera sutil para lograr un degradado que nadie note", explica Georgiana Todose de SAHB.

La dificultad, según Paul Tudor, es que: "Es un tono difícil de detectar por su forma natural y se recomienda a personas que tengan una base natural y no deseen o busquen un cambio radical". Además, añade que esta técnica es recomendable llevarla a cabo con un pincel.

'Balayage', la moda del momento

Mechones aclarados que aumentan de rubio a lo largo de la melena, quedando las puntas mucho más claras que las raíces y algo más que los medios. Su efecto simula un pelo que se ha decolorado en el tiempo generando efectos de claroscuro con diferentes intensidades.

'Chunky' y 'underlight'

Las chunky son mechones frontales que enmarcan el rostro, rectos y muy definidos donde se utilizan dos tonos para destacar el claroscuro de la melena: "Son tan versátiles que se pueden lucir en todos los tonos de pelo, aportando mucha luminosidad a la melena", cuenta Inmaculada García, director de formación de Menta Beauty Place, "una vez decolorado el cabello, también se puede matizar con el color fantasía semipermanente que más nos guste, como un rosa, un morado o un verde”.

O bien optar por las mechas underlight para una cabello bicolor que tiñe solamente las capas inferiores, dejando la zona superior al natural o de otro tono con mucho contraste.

'Babylights'

Consiste en aclarar de forma muy natural y sutil el pelo manteniendo el color en todo momento: "Son ideales para un efecto rubio natural, por medio de mechas delicadas que aportan luminosidad a la melena y un punto de dulzura al rostro" – dice Inmaculada García, de Menta Beauty Place.

