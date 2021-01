YouTube extiende el veto a Trump a pocas horas del fin de su mandato

Quedan literalmente horas para que podamos presenciar desde España y el resto del mundo el fin del mandato de Donald Trump. Se acaban 4 años de un tortuoso camino presidencial que hoy llegan a su fin. Y YouTube no quiere más problemas con el magnate, por lo que ha decidido continuar con su veto.

YouTube bloqueó el canal de Trump horas después del ataque al Capitolio de los EE. UU. al igual que hicieron otras tantas redes sociales. Pues bien, el veto sigue su curso; Google ha anunciado que YouTube seguirá bloqueando a Donald Trump al menos por una semana más.

Lo hace el mismo día de su destitución como presidente, un día tenso para muchos que esperan que no haya una escalada de violencia como la que hubo en el Capitolio semanas atrás. Para evitar esto, Donald Trump no podrá ni subir vídeos ni hacer directos en su canal.

YouTube bloquea a Trump

Tal y como ha anunciado la propia YouTube a través de Bloomberg, la plataforma ha decidido impedir la cuenta de Trump durante al menos una semana más "a la luz de las preocupaciones sobre el potencial continuo de violencia" que rodean al presidente. Y es que además de los altercados del Capitolio, que Trump alentó y justificó, se le suma la toma de la presidencia por parte de Joe Biden.

Prácticamente todas las fuerzas del estado y las redes sociales de la Big Tech se han puesto de acuerdo para intentar que el día de la toma de la presidencia de Joe Biden sea pacífica y no se produzcan altercados similares a los del Capitolio.

Donald Trump no podrá subir vídeos a su canal de YouTube durante una semana y por ahora los comentarios de sus vídeos quedan completamente deshabilitados de forma indefinida. Tampoco podrá realizar directos, y no podrá usar las funciones de comunidad de su canal.

Lo mismo ha ocurrido con otras redes sociales. Las que no han vetado de forma indefinida a Trump como Twitter, han asegurado que el bloqueo durará hasta, al menos, después de la toma de posesión de Biden. No será hasta días después que estas redes dejarán de bloquear a Trump, siempre y cuando este no aliente a la violencia, como es el caso de Twitch.

Esto no ha servido de mucho en algunas redes. Trump ha intentado tuitear desde la cuenta @POTUS y la cuenta de @TeamTrump, y su equipo de campaña subió a YouTube un vídeo de despedida de Donald Trump desde el canal de YouTube de la Casa Blanca.

